Cossu verso la Lamborghini nel Gt Endurance 

Novità in vista per il giovane pilota asseminese Lorenzo Cossu. Già campione italiano classe Gt Cup Am del tricolore Gt Endurance, con esperienze nei più prestigiosi circuiti in una serie europea, il talentuoso ventenne sarà probabilmente al via del Campionato Italiano Gt Endurance che si aprirà a Misano il 2-4 maggio. Non su una Ferrari 488 Evo, come in passato, ma su una Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2 S da 620 cavalli.

Non un cambio da poco, ma i primi test sono incoraggianti. «Il 17 dicembre scorso, aCremona, in condizioni proibitive nella nebbia, il test conoscitivo ha dato risultati davvero impressionanti: Lorenzo ha girato ad alcuni decimi dal nostro pilota di riferimento. Sabato e domenica scorsi, a Misano, si è ripetuto nel test ufficiale, riuscendo a migliorare costantemente tra un passaggio e l’altro», conferma il team principal di Invictus Lamborghini, Alessandro Stancari. «Con umiltà, attenzione e dedizione ha convinto ingegneri, istruttori, meccanici, dimostrando grande potenziale. Speriamo di correre con lui l’Italiano Endurance e poi compiere un ulteriore step nel 2026, il Trofeo Europa Lamborghini o il Gt Open. Lorenzo è serio e maturo, puntiamo a crescere insieme. Se il progetto andrà in porto si trasferirà da noi a Maranello dove lavorerà e correrà. Siamo pronti a scommettere su di lui».

