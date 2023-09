«Cossu? Un efficace regolatore di rapporti» 

Garante della «riserva di violenza» del gruppo orgolese, ma anche «efficace regolatore di rapporti» tra soggetti criminali anche appartenenti a differenti circuiti. Nicolò Cossu era anche questo, secondo il Gip del Tribunale di Cagliari, Michele Contini. Per descrivere l’autorevolezza nel mondo al di fuori della legge del bandito, il giudice racconta una vicenda, finita tra le carte dell’inchiesta, che risale ad agosto del 2019.

Cossu viene contattato dall’orunese Salvatore Angelo Moni, trasferito a Grosseto, che gli chiede informazioni su un litigio avvenuto nei giorni precedenti tra un suo compaesano e il nipote di Tonino Crissantu. L’esperienza criminale di Moni, scrive il giudice, «lo rendeva ben consapevole delle possibili conseguenze che tali eventi possono provocare in quegli ambienti». Per questo si era rivolto a Cossu, considerato un rifermento, al quale tutti portavano rispetto.

“Cioccolato” si è dimostrato essere l’interlocutore giusto. «Non c’è stato proprio nulla», lo rassicura, aggiungendo di essersi già occupato della faccenda «la notte stessa della zuffa». Perché si erano già presentati da lui due fratelli orunesi, per lo stesso motivo e Cossu aveva portato i contendenti a incontrarsi per chiarirsi e fare la pace. A volte bastava il suo carisma criminale. Altre attivava conoscenti, come in occasione della richiesta di aiuto arrivata da un imprenditore di Arzachena, che temeva per le sorti di un suo dipendente minacciato da un giovane di Ottana. Le tensioni sono state appianate grazie all’intervento di un buttafuori, amico dell’orgolese. (E. Fr.)

