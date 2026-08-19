Cossu ha preso il Tortolì per mano «È l’anno zero» 

Nella pancia del Fra Locci, Marco Cossu non fa altro che scrutare i volti dei suoi giocatori. Parla con loro, soprattutto ascolta i giovani, quelli della Generazione Z che vivono in simbiosi con lo smartphone. «Non vanno demonizzati. Sono introversi, ma sono molto intelligenti e quando presti loro ascolto si aprono ed esprimono ragionamenti che stupiscono».

L’allenatore del Tortolì, oltre a fare lo psicologo dello spogliatoio («Ruolo essenziale in questo calcio»), conduce un lavoro sul campo per creare un’identità ben precisa. Sessant’anni, originario di Cagliari, il tecnico è reduce da anni tra i professionisti. La società l’ha scelto per un processo di rifondazione, con l’obiettivo di conservare l’Eccellenza e far divertire il pubblico.

Senza illusioni

«Oltre la bellezza del posto, mi hanno colpito la sua gente e i dirigenti, persone perbene e disponibili». In questa storia di buoni sentimenti che uniscono tecnico e club, Cossu e il Tortolì, le due entità sanno di poter contare l’uno sull’altro: «Bisogna volare basso, non dobbiamo illudere nessuno. Ci apprestiamo ad affrontare un campionato difficile e complicato con squadre forti che si stanno rinforzando sempre di più».

Cossu, coadiuvato dai collaboratori Simone Criscuolo e Alberto Marci, allena una squadra multietnica, con calciatori argentini, senegalesi, francesi e polacchi, giusto per citare alcune tra le nazionalità. «Ho trovato un gruppo di ragazzi molto disponibili. Tutti seguono quella che è l’idea di calcio che stiamo proponendo e, al momento, la soddisfazione è massima. Ci sono tanti giovani che manifestano voglia di emergere in questo calcio. Per il Tortolì è l’anno zero, siamo dentro a un processo di ricostruzione». L’idea di calcio da offrire è chiara: «Squadra propositiva, dominio della palla e cercare di avere sempre la possibilità di essere padroni del proprio destino senza aspettare l’avversario».

Figlio e nipote d’arte

La scorsa stagione, il Tortolì ha salvato la categoria non senza brividi. Il club ha calato la carta della rivoluzione. «Stiamo costruendo tutto da capo. Con un budget limitato rispetto agli avversari», dice Cossu, «perseguiremo l’obiettivo di sudarci ogni punto versando lacrime e sangue attraverso il nostro lavoro. Abbiamo creato un gruppo in maniera chirurgica: sacrificio, fatica e sofferenza saranno le nostre armi».

In squadra spicca il talento di Bruno Conti, figlio di Daniele, ex capitano del Cagliari, e nipote di Bruno, uno dei leader della nazionale di Enzo Bearzot che divenne campione del mondo nel 1982. «È un giocatore dotato di talento puro e vede il gioco dove gli altri non vedono nulla», dice il suo allenatore. «Il Tortolì ha bisogno di Bruno Conti, ma anche Bruno Conti in questo momento ha bisogno di una piazza come Tortolì anche per proporsi verso i palcoscenici che merita».

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