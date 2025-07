Cossu Floris dà all’Isola  il titolo dei 3ª categoria 

La Sardegna si tinge di tricolore con Paolo Emilio Cossu Floris, che si laurea campione italiano di Terza categoria. Il 22enne ex portacolori del Tc Cagliari, ora tesserato per il Ct Zavaglia di Ravenna e accreditato dell'ottava testa di serie, non ha lasciato scampo al numero 2 del seeding, il toscano Michelangelo Benedetti (Tennis Raffaelli Country Club Forte dei Marmi), sconfitto con un doppio 6-1 in una finale durata 58'. Il torneo femminile è stato dominato dalle tenniste dell'Happy Village Terni.

A Quartu, in una finale tutta umbra, Sofia Panacci (numero 9) ha regolato 6-3, 6-1 la compagna di circolo Camilla Salvatelli (2), con la quale si era aggiudicata il titolo del doppio sabato sera, superato 6-4, 6-2 Chiara Maoddi (Milano 26) in coppia con la siciliana Federica Amoroso. Nel doppio maschile, l'umbro Franco Parlani e il calabrese Giacomo Carello l'hanno spuntata 6-3, 1-6, 10-8 sui siciliani Andrea Licata e Alberto Schembari.



