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Calcio a 8.
01 maggio 2026 alle 00:19

Cossu e Sau nel raduno azzurro 

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C’è grande attesa a Iglesias per il raduno della Nazionale di Lega Calcio a 8, in programma il 10 maggio al Frassati Sport Center. Ventitré giocatori provenienti dai campionati tra Cagliari e Sulcis saranno valutati dello staff tecnico della lega nazionale in vista dell’europeo che si svolgerà a luglio.

Nella scelta dei convocati, sarà coinvolto lo staff della Lega Calcio a 8 Sardegna, ma anche il pubblico, attraverso sondaggi sui canali ufficiali del campionato, a conferma della forte connessione tra la Lega e il suo seguito. Tra i nomi che potrebbero attirare l’attenzione figurano quelli di ex professionisti ed ex rossoblù come Matteo Mancosu, Marco Sau e Andrea Cossu. A guidare i lavori sarà il ct Daniele D’Orto, affiancato dal preparatore atletico Gabriele Passerini e dal presidente Fabrizio Loffreda. L’allenamento servirà a valutare forma fisica e integrazione, in vista delle possibili convocazioni finali. Un’occasione unica per i talenti locali di mettersi in mostra su un palcoscenico internazionale.

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