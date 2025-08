Cossu e porcu agli europei xterra 

Il fuoristrada è sempre stato il terreno sul quale la Sardegna del triathlon ha trovato le maggiori soddisfazioni. In termini di risultati, questo è accaduto soprattutto a livello giovanile ed è un’ipotesi verosimile il fatto che l’aver organizzato nell’Isola manifestazioni di alto e altissimo livello (svariate edizioni dell’Xterra Italy ma anche campionati europei e addirittura mondiali di triathon cross e naturalmente italiani, l’ultimo pochi mesi fa) abbia sicuramente contribuito alla diffusione di questa affascinante nicchia della triplice disciplina. Premessa lunga ma necessaria per evitare di pensare che la convocazione dell’Under 23 Manuel Cossu e dello Junior Roberto Porcu (entrambi tesserati per la Fuel San Gavino) agli Europei Xterra possa essere casuale.

Cossu, sulla cui appartenenza a una famiglia di triatleti si è già detto (papà Giuliano, ma soprattutto mamma Daniela Ennas con suo fratello Carlo, e Sebastian che già è entrato nel giro dei raduni giovanili) è uno dei migliori prodotti del triathlon sardo e ha spesso brillato ai campionati italiani.

Roberto Porcu, nuorese, formato alla scuola di Jim Thijs e cresciuto alla Three Experience, è reduce dal secondo posto al “tricolore” di Gavoi e soprattutto dal brillante ottavo posto al Cross Triathlon World Championships di Pontevedra, in Spagna ed è anche lui una delle punte di diamante del nostro settore giovanile. A Prachatice (in Repubblica Ceca) da giovedì a sabato, entrambi andranno a caccia di un piazzamento di prestigio per ribadire la bontà di quella che, nel triathlon (e duathlon) cross, può essere a buon diritto definita la “scuola sarda”.

