Cossu e Mercurio al vertice del traffico di erba e coca tra la Sardegna e la Penisola 

Il meccanismo era semplice, le campagne della Sardegna con il loro clima e le loro condizioni geografiche erano il luogo di produzione di grandi quantitativi di marijuana che poi venivano “spediti” nel Continente, mentre in Sardegna si importava, soprattutto dal Bergamasco, la cocaina da destinare a tutto il mercato isolano. Un traffico che per gli inquirenti della Dda di Cagliari aveva al vertice dell’associazione Niccolò Cossu e Desiderio Mulas, coadiuvati nel traffico da Giovanni Mercurio. Cioccolato , anche per il suo passato criminale che lo ha visto coinvolto nei sequestri di persona, era ritenuto uomo di spessore, uno da rispettare e che aveva un certo peso nell’ambiente. Questi faceva raccordo oltre che con Mulas, con Vincenzo Deidda, Alessandro Arca e Alessandro Rocca.

La Sardegna, dunque. Da diversi anni è diventata uno dei centri di produzione della marijuana anche per l’esportazione. E l’indagine che ha portato all’emissione delle misure cautelari di ieri lo accerta.

La banda

A fornire la materia prima per il traffico in uscita dalla Sardegna ci pensavano Tonino Crissantu e Antonio Giuseppe Mesina, Arca forniva la sua attività di supporto al di là dell’isola. L’indagine partì quando, vicino ad Oristano, venne intercettato un corriere che trasportava cocaina ed ebbe contatti proprio con Cossu. La droga era “il formaggio”, e ogni volta che la banda doveva organizzare una spedizione usava particolari attenzioni.

Per parlare degli affari i sodali della banda si allontanavano delle auto e addirittura abbandonavano i loro cellulari per paura che le conversazioni fossero captate attraverso gli smartphone. Non solo, avevano anche un complice specializzato nella bonifica, Paolo Murgia, che si occupava di ripulire accuratamente le auto dalle cimici.

La marijuana

Tra le contestazioni mosse a Cossu e Crissantu, con la collaborazione di Mulas, quella di avere ceduto 600 chili di marijuana da destinare al mercato continentale. A fornire il magazzino di stoccaggio era stato Battista Mele, mentre la droga venne comprata da Serafino Monni, Antonio Giuseppe Mesina e Vito Maurizio Cossu. Ad occuparsi invece della logistica e quindi anche della spedizione dei pacchi, furono Alessandro Rocca e Alessandro Arca, droga che però venne sequestrata nell’estate dell'anno scorso a Orotelli nell'ovile in uso proprio ad Arca.

I vertici

A dare credibilità all’associazione per gli inquirenti oltre a Cossu c’era anche Giovanni Mercurio di Loculi, che avrebbe dato una mano a coordinare le attività dell’associazione soprattutto quella dedita al traffico di stupefacenti. A rivestire il ruolo di spedizioniere della marijuana nel nord Italia, che arrivava soprattutto in Piemonte e in Lombardia, era invece Riccardo Mercuriu che faceva arrivare il “formaggio” tramite i corrieri dell’Sda sempre a indirizzi fittizi, ma la droga arrivava di fatto sempre nella mani di Marco Muntoni, Andrea Daga e Marco Zanardi. La banda si era anche rivolta ad altri fornitori di marijuana che non avevano soddisfatto le pretese.

