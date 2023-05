Cossu celebra la festa con la mamma  

Festa della mamma? No, festa con la mamma per Manuel Cossu, che ha vinto a Cagliari il 2° Tries X Molentargius, un triathlon cross sprint che ha visto popo più di una sessantina di atleti al via. Il diciottenne (ha spento le candeline martedì scorso) ha preceduto Ruslan Farci, l’altra promessa Roberto Porcu (entrambi allenati da Jim Thijs, secondo nel 2022) e il redivivo Lele Aru, tornato dopo la parentesi ciclistica. Tutti atleti che vantano titoli e piazzamenti non solo a livello italiano ma anche europeo e mondiale nel triathlon offroad.

Tra le donne, Daniela Ennas, mamma di Manuel (anche papà Giuliano Cossu era in gara, così come il fratellino Sebastian, 2° tra gli Youth A nel duathlon vinto da Stefano Aru) ha vinto con grande margine su Katia Cannas. Si è arresa dopo il nuoto (era nettamente davanti), Giulia Saiu, alle prese con i postumi della caduta ai “tricolori”.

Affollate le gare giovanili (di duathlon) per la prova allestita da Sardegna X Sports.

Ordini d’arrivo Sprint

Maschile : 1. Manuel Cossu (Ju, Fuel Triathlon) 51’48”, 2. Ruslan Farci (S1, Karel Sport) 53’26”, 3. Roberto Porcu (YB, Three Experience) 53’52”, 4. Lele Aru (S3, Villacidro Tri) 54’21”, 5. Nicola Sessini (S3, id.) 55’06”, 6. Riccardo Salvino (S2, Minerva Roma) 57’51”, 7. Nicola Capra (M3, No Limits Sport) 58’30”, 8. Riccardo Argiolas (S4, Karel) 58’44”, 9. Paolo Atzeni (M1, Triathlon Cagliari) 59’05”, 10. Gianpaolo Atzeni (S4, Sinis Oristano) 1.00’26”.