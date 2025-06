Cossu, ad Arzachena per crescere: «Ma non abbandono la mia Sigma» 

Un imprenditore gallurese, con il calcio nel sangue e la (splendida) fissa del settore giovanile. La sua squadra del cuore, l’Arzachena, su cui sta investendo tutto, passione compresa. E l’altra, quella cagliaritana della Sigma, di cui è presidente e che non abbandonerà di certo. Anzi: «Il mio sogno è quello di far crescere i ragazzi della Sigma con l’obiettivo, per i più meritevoli, di farli esordire in prima squadra ad Arzachena».

Pasquale Cossu, 46 anni, arzachenese doc, instancabile organizzatore di tornei internazionali giovanili in giro per l’Italia, ex allenatore, presidente della Sigma «ancora per poco, per i regolamenti è impossibile avere due presidenze», ha rilevato le quote dell’Arzachena, club attualmente in Promozione, dalla passato illustre e bandiera di un’area ad alto tasso calcistico: «Dopo un anno da manager esterno del settore giovanile, ho accettato la proposta di prendere il timone della società». Cossu può vantare una grande attività giovanile in giro per l’Italia con la Athlos Events, in stretta collaborazione con la famiglia Conti (quella di Bruno e Daniele) e alcuni fra i maggiori club italiani: «Con la presidenza dell’Arzachena si chiude un cerchio e si apre una nuova, entusiasmante avventura, il vice presidente sarà Federico Cossu, che sarà anche responsabile del settore giovanile».

Le motivazioni: «Innanzitutto, l’amore per il paese e per i colori biancoverdi, qui organizzo da 23 anni il camp giovanile più longevo d’Italia». Parte il rilancio: «Arzachena merita di avere una società forte, sana, credibile. E’ la squadra del comune della Costa Smeralda». L’organigramma: «Questa deve diventare una società importante che dovrà sfornare giovani pronti per la prima squadra. Ho coinvolto una decina di imprenditori locali, non sarà una questione di soldi, ma di passione». Il direttore sportivo: «Guiderà l’area tecnica l’insostituibile Antonello Zucchi, che da quindici anni è dentro l’Arzachena». La Sigma: «Resta invariato il progetto della Sigma, a livello federale non potrò essere il presidente ma sarà la mia famiglia a controllare il pacchetto di maggioranza. Famiglie e ragazzi devono stare tranquilli perché puntiamo a crescere, anzi sarà stimolante avere una squadra in Promozione come l’Arzachena su cui puntare». La struttura: «Spero che la Sigma possa presto inaugurare il nuovo impianto di via Castiglione, manca il passaggio in Consiglio comunale. Sono arrivati risultati giovanili importanti grazie ai tecnici, ai quali confermo la mia fiducia. E ringrazio gli amici del Vecchio Borgo Sant’Elia per l’ospitalità». (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA