Cosso, il preparatore dei campioni con l’Isola nel cuore 

«Il quaranta per cento sono le coordinate di base che ti dà l’università, il restante sessanta è diviso tra studio di approfondimento ed esperienza». Così si è formato Marco Cosso, così ha portato all’argento olimpico nei 50 stile libero l’inglese Benjamin Proud: un successo che è l’emblema di ciò che oggi il preparatore atletico nato a Sassari, formatosi a Cagliari, partito alla volta dell’Ucraina, prima, e della Turchia, poi, per inseguire un’ambizione. Ma dietro il luccichio di una medaglia (da condividere con il tecnico James Gibson) c’è molto di più. Ce ne sono altre (circa duecento) conquistate in ogni competizione internazionale assieme al progetto Energy Standard.

La storia

La vicenda di questo preparatore, che dimostra quali eccellenze (sconosciute e misconosciute) la Sardegna sappia produrre, ha contorni da romanzo. La scintilla la fa scoccare Gianmario Migliaccio alla Facoltà di Scienze Motorie, l’occasione della vita arriva quando l’allenatore russo Artem Skribaim al quale aveva fatto da tutor in un corso del Coni, lo chiama a far parte di Energy Standard. È un club di nuoto transnazionale finanziato da un miliardario ucraino. Decide affiancare a quella di Mosca una sede a Kiev («Partire per l’Ucraina è stato difficile, ho avuto bisogno di andare in analisi. Sapevo solo un po’ inglese») e questo permette a Cosso di incontrare alcuni dei più grandi nuotatori: prima ucraini, come Mikhailo Romanchuk, poi Sarah Sjostrom, Chad le Clos, Ben Proud, più tardi anche Pernille Blume e Florent Monaudou. Quindi l’apertura della sede turca al Gloria Sport Arena, un resort sul mare vicino ad Antalya. In mezzo una fuga da brivido dall’Ucraina: «Ci hanno avvisato un giorno prima dell’attacco. Ho comprato un biglietto aereo, mi sono salvato per miracolo: hanno bombardato dove eravamo noi».

L’esperienza

Oggi Energy Standard ha chiuso per colpa del Covid, ma Cosso è rimasto come consulente nel resort, occupandosi anche di altri sport, golf su tutti. Fino a quando Proud l’ha richiamato e lui l’ha portato all’argento olimpico, l’unica medaglia che gli mancava. E adesso sogna di tornare nella sua terra: «Ci penso ogni giorno da quando sono partito. In questi anni ho visto tante realtà, dall’Ucraina al Sudafrica. Nel 2015 ho preso un’onda che sto ancora surfando, spinto da ambizioni che crescono di anno in anno. Per tornare devo star dietro a delle ambizioni magari minori ma di crescita. Sogno una Sardegna unita, non divisa per esempio tra Cagliari e Sassari». Si spieghi: «Un progetto tecnico unico, con vari centri in cui si lavori con la stessa filosofia, e magari si crea un team d’élite». Però in Italia non esiste Energy Standard, esistono le Federazioni sportive: «Credo che sarebbe fattibile, ma servono risorse. In Turchia io vivo in un paese di tremila abitanti dove c’è un resort che ospita tutti gli sport. In Sardegna non riusciamo a fare lo stesso? Abbiamo il clima, il cibo buono, il mare, una cultura da far conoscere. A Tenerife non hanno niente più di noi: l’hanno fatto e basta. Credo di avere l’esperienza per dare una grossa mano a un progetto così». Però: «Si tende a pensare che fuori dalla Sardegna e dall’Italia sono più bravi. Ma io ho constatato che non è così». Ha le idee chiare su tante cose: «Nella relazione con l’atleta l’aspetto comunicativo e umano è fondamentale. I protocolli, le regole a volte non servono se non conosci l’atleta. Ben mi ha richiamato perché ci eravamo trovati bene: si è fidato da subito. Da persona sensibile, ha capito che il lavoro ha successo se ci credi. Altrimenti non funziona». E Marco Cosso successo ne ha avuto davvero: «Ho fatto un salto molto grosso dalle mie prime esperienze a Cagliari a ciò che faccio adesso con atleti olimpici. E conosco il percorso che ho fatto, passo per passo, dal primo giorno in cui Gianmario Migliaccio mi chiese se sapevo tenere un cronometro in mano».

