Cossatzu-Tascusì, si avvicina il giorno per aprire il cantiere 

Passo in avanti per i cantieri sulla “Cossatzu-Tascusì”, reduce dagli ultimi interventi sulla viabilità posti in campo dalla Provincia. A darne notizia l’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu: «Abbiamo rimodulato un vecchio programma di spesa – spiega Saiu – mettendo a disposizione della Ois, la partecipata dell’assessorato, 6 milioni e 232 mila euro per i lavori». Ora la palla passa alla partecipata che dovrà effettuare le procedure di gara. E a breve è attesa anche la firma della convenzione tra regione e Provincia: «Puntiamo a dare un’accelerata ai cantieri», conclude Saiu. (g.i.o.)

