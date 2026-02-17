«Cossatzu-Tascusì percorso di guerra, subito i lavori» 

Come un percorso di guerra. Questo lo stato della Cossatzu-Tascusì, devastata negli oltre due chilometri di sterrato che da Genn’a e Crobu ad Aritzo collegano alla località Guddetorgiu di Desulo.Ora però la via più breve tra Barbagia di Belvì e Seulo e Nuoro è al centro di un progetto ambizioso coordinato da Provincia e assessorato regionale ai Lavori pubbblici tramite la Ois (Opere e Infrastrutture della Sardegna). Oltre 6 i milioni di euro in campo, mentre la fase di progettazione scorre fra un lento cronoprogramma e gli attesi cantieri restano ancora un miraggio.

A farla da padrone, oltre alle mandrie (ormai un’attrazione turistica per i motociclisti in transito) buche e pantani mentre complici le recenti piogge si sono registrate nuove frane: «Non abbiamo notizia di alcuna evoluzione sullo stato dei futuri lavori e della progettazione in campo - tuona il sindaco di Aritzo Paolo Fontana - in questi giorni abbiamo richiesto alla Provincia l’invio sul posto di operai per pulire i canali di scolo delle acque che si sono poi riversate al nostro paese fra mille disagi. Gli interventi ci sono stati, ma non è possibile che la strada resti in queste condizioni. Servono risposte immediate».

Sulla stessa linea anche il primo cittadino di Seulo Enrico Murgia: «È una strada di vitale importanza per noi seulesi – dice – e tanti altri cittadini della Barbagia di Seulo che devono raggiungere Nuoro. Regione e Provincia stanno facendo tanto, ma è essenziale che si acceleri. Per noi è la via di comunicazione più breve per arrivare a Nuoro e diversi continuano a percorrerla pur devastata non avendo altra scelta».E mentre il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis evidenzia come «le ultime manutenzioni straordinarie risalgano all’ormai lontana estate del 2023 sotto la gestione commissariale della Provincia guidata in quella fase da Costantino Tidu» ora le richieste rimangono inalterate: «Il presidente della Provincia Ciccolini ci ha rassicurato su dei prossimi interventi tampone in attesa dei cantieri. Non possiamo più perdere tempo».

Non si fanno attendere le rassicurazioni dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu: «Entro febbraio provvederemo ad affidare la progettazione della strada, con l’obiettivo di veder conclusi i cantieri quanto prima».

