Cossatzu-Tascusì, il cantiere aprirà in autunno 

È una partita aperta quella della strada Cossatzu-Tascusì, tra Desulo e Aritzo, dove mentre volge al termine la fase progettuale negli uffici cagliaritani dell’assessorato ai Lavori pubblici si lavora senza sosta per arrivare all’attesa gara d’appalto.

A rassicurare il territorio, che attende i cantieri in un’infrastruttura ferma da oltre dieci anni, l’assessore regionale Antonio Piu, che precisa: «Nessun rinvio o intoppo burocratico. Abbiamo tuttavia dovuto dare priorità alla tutela del paesaggio in pieno Gennargentu, rispettando le prescrizioni per la riproduzione delle specie faunistiche e altri elementi di conservazione del paesaggio forniti dalla Provincia».

Piu snocciola inoltre ulteriori dettagli sull’opera, essenziale nei collegamenti verso nuoro anche per Sarcidano e Barbagia di Seulo: «Confidiamo di arrivare all’avvio dei cantieri già dall’autunno - dice l’assessore - l’obiettivo vuole essere quello di dare ai cittadini un’opera moderna e funzionale anche nei restanti chilometri fino al valico di Tascusì. Le risorse in campo sono importanti e i professionisti di Ois e provincia altamente qualificati”.

Nel frattempo, dopo le recenti piogge di Ferragosto, il percorso è nuovamente danneggiato, specie nel versante aritzese dove, nei giorni scorsi gli operai della Nugoro Spa hanno rimosso detriti.

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