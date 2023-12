Cossatzu-Tascusì, c’è la convenzione 

A causa di impegni in Giunta, la tappa del governatore Christian Solinas è stata rinviata ancora una volta, ma non la firma della convenzione sulla strada Cossatzu-Tascusì, svoltasi come da programma nella mattinata di ieri a Desulo. Nella sala consiliare gremita, Regione, Provincia di Nuoro e Ois hanno sottoscritto l’atto che consentirà di dare via alla progettazione e realizzazione dei lavori nella strada più alta dell’Isola. Sono stati stanziati 6 milioni e 232 mila euro, con interventi sul terzo lotto da 2,3 km provvedendo poi al successivo fino a Tascusì.

Erano presenti il capo di gabinetto della presidenza Quirico Sanna, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, il commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu, il presidente della commissione Lavori pubblici Giuseppe Talanas e i sindaci del territorio. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Gian Cristian Melis, Saiu ha ribadito: «Siamo qui per condividere un modello di intervento che coinvolge non solo la Regione con le proprie risorse finanziarie, ma anche la Ois, Società per le infrastrutture che fa capo all'assessorato dei Lavori pubblici. Si tratta di un tratto di viabilità la cui storia è lunga e travagliata, finalmente verrà sbloccato. Grazie alle risorse stanziate dalla Giunta ad aprile, copriremo il lotto rimasto fermo, facendo partire progettazione e lavori entro il 2024 come da cronoprogramma». Dopo gli interventi delle autorità è seguita la relazione tecnica dell’ingegnere Davide Deidda dell’Ois sull’opera ferma dal 2013 per un’inchiesta giudiziaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA