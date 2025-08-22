Cossa: «Dobbiamo ritrovare una grande convergenza» 

I Riformatori continuano a battere sul tasto dell’impegno affinché si possa finalmente dare gambe al principio di insularità. «Tre anni fa abbiamo scritto una pagina storica: il principio di insularità è entrato in Costituzione grazie a una mobilitazione senza precedenti. Sardegna unita: cittadini, associazioni datoriali e sindacali, scuole, università, autonomie locali, mondo della cultura e della politica. 200mila firme raccolte, una grande energia collettiva», scrive Michele Cossa, il leader del partito.E oggi? Oggi troppo tempo è stato perso. Lo conferma anche l’ultimo report dell’Istituto Bruno Leoni: il principio è rimasto lettera morta, senza politiche concrete. Nel frattempo i costi dell’insularità continuano a pesare su famiglie e imprese».

La Sicilia avrà il Ponte sullo Stretto, una risposta forte e diretta al suo svantaggio insulare. «La Sardegna invece resta ferma al palo, ancora senza una strategia chiara. Non possiamo permetterci di trascinare un tema così cruciale nelle solite polemiche politiche.È il momento di passare alla fase 2: l’attuazione. Servono scelte concrete, leggi, risorse e politiche che incidano davvero.Ripartiamo dalla grande convergenza che tre anni fa ha reso possibile un risultato che sembrava impossibile. È questa la via: rimettere insieme le energie della Sardegna, senza divisioni.Perché l’insularità non è uno slogan», chiosa Cossa: «è la nostra battaglia di giustizia e di futuro».

