Cosplay in the jungle, due giorni di festa  

Selargius sarà per due giorni la capitale di gamer e cosplayer. L’associazione Jungle E.T.S. organizza infatti per sabato 21 e domenica 22 ottobre l’evento “Cosplay in the jungle” che si terrà nell'Istituto Salesiano (ingresso da via Don Giovanni Bosco, 14). Tra gli ospiti il doppiatore Renato Novata, iconica voce di Ted Mosby (How I Met Your Mother), Monkey D.Luffy (One Piece), Kamado Tanjiro (Demon Slayer); con lui Andrea Rotolo, doppiatore di Inazuma Eleven, Demon Slayer, Captain Tsubasa, Fire Force.

