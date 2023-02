Cospito vuole portare il suo caso a Strasburgo 

La difesa di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protesta contro il 41 bis, va avanti dopo che la Cassazione ha confermato il carcere duro. «Bisogna tentare strade finora non percorse, anche fuori dall'Italia», dice il legale Flavio Rossi Albertini, che ieri ha incontrato il 55enne nel carcere di Opera.

Si sta valutando un ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo, per portare la vicenda all'attenzione dei giudici di Strasburgo. Intanto il detenuto continua il digiuno anche dopo il trasferimento dall'ospedale San Paolo dove è stato ricoverato per alcuni giorni. «Alfredo non è assolutamente demoralizzato – spiega Rossi Albertini – ma lucido e determinato. Convinto delle proprie ragioni. Non arretra. Una persona convinta di quello che sta facendo: una lotta per la vita, e l'unica vita possibile è fuori dal 41bis».

Per il legale, stare in carcere «è meno sicuro, perché in ospedale era monitorato con strumenti che valutavano battiti cardiaci ed eventuali fibrillazioni, e con esami ematici tutti i giorni». Le condizioni di salute restano stazionarie e non allarmanti. Da quanto si è saputo, fino a lunedì Cospito ha continuato ad assumere integratori e i valori sarebbero nella norma, con un aumento di peso di circa due chili. Sul fronte dell'ordine pubblico massima allerta in vista del corteo, non autorizzato, in programma sabato a Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA