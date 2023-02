«Cospito usa il corpo come un’arma» 

Una forma di protesta tutt’altro che non violenta. Uno sciopero della fame studiato «per finalità ideologiche». Un corpo utilizzato «come un’arma» per «orientare le iniziative di lotta della galassia anarco-insurrezionalista». Sono queste, in sintesi, le conclusioni che hanno portato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a respingere l’istanza di revoca del 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito. Un provvedimento che riduce sempre più le possibilità da parte dell'anarchico in sciopero della fame da oltre 110 giorni di lasciare il carcere duro.

La difesa

Ora la speranza della difesa è riposta nella decisione che prenderà la Cassazione il prossimo 24 febbraio anche se, come ammette lo stesso avvocato Flavio Rossi Albertini, il rischio che Cospito non arrivi vivo a quella data è decisamente alto. «Lo do quasi per scontato» che muoia, ha detto ieri in una conferenza stampa alla Camera, aggiungendo che il suo assistito ha deciso ormai da giorni di non assumere neanche più gli integratori. L'anarchico, recluso nel carcere di Opera dopo il trasferimento da Sassari, si è inoltre rifiutato ancora di sottoposti alla visita psichiatrica. «Me l'aspettavo», il suo unico commento dopo la decisione di Nordio.

Da via Arenula, poi, è partita quattro giorni fa una lettera al Comitato nazionale di bioetica per avere chiarimenti su come comportarsi sulle disposizioni anticipate di trattamento nel caso in cui queste siano state firmate da un detenuto - come Cospito - «che in modo volontario abbia deciso di porsi in una condizione di rischio per la salute e che indichi il rifiuto o la rinuncia ad interventi sanitari anche salvavita».

In attesa di una risposta, quello che resta sul tavolo è il provvedimento di rigetto della revoca al 41 bis con il quale il Guardasigilli spiega che «Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame, forma di protesta tradizionalmente non violenta che, invece, nel caso di specie, ha assunto un significato assolutamente opposto». Il ministro cita una frase dell'anarchico - «il corpo è la mia arma» - interpretandola come «catalizzatore» per «l'azione strategica del detenuto, che chiedeva unità di intenti e obiettivi pur lasciando a ciascuna formazione la libertà e l'autodeterminazione in relazione alla tipologia di atti da compiere». Insomma, quelle parole sono, per Nordio, il comando dell'anarchico ai sodali della lotta armata.