Cospito, stop integratori: «Digiunerò fino alla fine» 

«Vado fino in fondo», ripete Alfredo Cospito nella cella del reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano. Dopo che la Cassazione ha confermato il 41bis, per lui niente più vitamine, potassio né altri integratori: solo acqua con sale o zucchero, come ha raccontato il medico che ieri è andato a visitarlo. L'anarchico è determinato ad andare avanti con lo sciopero della fame che dura da oltre quattro mesi, e per i suoi legali il verdetto della Suprema Corte equivale a una «condanna a morte».

Lui stesso è convinto che morirà presto, e spera che altri portino avanti la sua lotta. Il medico Andrea Crosignani, consulente dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, conferma il quadro di «grave denutrizione» con «atrofia muscolare diffusa», malgrado riesca ancora ad alzarsi dal letto e a camminare. Una condizione ancora stabile, ma «potrebbe aggravarsi di giorno in giorno». Tra i commenti alla vicenda, molto duro quello del deputato di Forza Italia Flavio Tosi. «Cospito sciopera per la fame contro il 41 bis? Libero di farlo», ha detto: «Non cediamo ai ricatti e non sentiremo la sua mancanza». Ieri intanto a Sassari la polizia ha rimosso degli striscioni pro-Cospito collocati davanti all’ex questura.

