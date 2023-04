Cospito, stop allo sciopero della fame 

La difesa ora attende la Corte europea dei diritti dell'uomo sul 41 bis e il 55enne abruzzese - la cui «lotta contro la barbarie», come l'ha definita, ha generato in questi mesi una serie di azioni di solidarietà e disordini nei cortei da parte della galassia anarchica e antagonista - vuole arrivare a vedere, da vivo, come deciderà sul carcere duro. Perché sapeva bene che stava rischiando di morire. «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame», ha scritto ieri su un modello prestampato a disposizione dei detenuti, avvisando così i vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del carcere di Opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano. «Trascorsi 180 giorni di digiuno e dopo aver esposto a rischio la propria vita - ha spiegato il suo legale - essere dimagrito 50 chili e aver ormai irrimediabilmente compromesso la propria funzione deambulatoria, ha deciso di porre fine allo sciopero della fame».

Una decisione presa il giorno dopo la sentenza della Corte Costituzionale con cui è caduta la norma che vincolava la Corte d'Assise d'Appello di Torino a infliggere all'anarchico necessariamente l'ergastolo nel processo per l'attentato alla Scuola degli allievi dei carabinieri di Fossano. Aprendo di fatto alla possibilità, se i giudici di merito lo riterranno, di condannarlo ad una pena meno severa, tra i 20 e i 24 anni. Un verdetto che, comunque, non incide affatto sul 41bis, ma che ieri è arrivato dopo una lunga serie di bocciature incassate dall'esponente della Federazione anarchica informale e dalla sua difesa sulle istanze di revoca del carcere duro, confermato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Milano . Gli «obiettivi prefissati» sono stati «raggiunti», ossia è stato «svelato» all'opinione pubblica «cosa significhi in concreto il regime detentivo speciale: illogiche privazioni imposte ai detenuti». E la «decisione» della Corte europea per i diritti dell'uomo «merita di essere attesa», considerando che avrà tempi molto lunghi, «incompatibili» con la prosecuzione dello sciopero della fame. È l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo averlo incontrato anche oggi nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, a sintetizzare le motivazioni che hanno portato Alfredo Cospito ad interrompere, dopo sei mesi, il digiuno che stava portando avanti dal 20 ottobre per protestare contro il 41bis.

La sentenza

Il foglio prestampato

Controllo medico

Era arrivato allo stremo fisicamente, dicono fonti ospedaliere e giudiziarie. Anche se da qualche giorno ormai aveva già ripreso ad alimentarsi, anche con del parmigiano, del brodo e della pasta a cui ora ha aggiunto omogeneizzati. Ha seguito i consigli del suo medico, consulente della difesa. E ovviamente ora resta sotto osservazione medica, perché l'alimentazione deve essere ripresa in modo graduale, non potendo lui assumere ancora tutti i cibi, dato il digiuno così prolungato. Anche se gli integratori e qualche multivitaminico l'hanno aiutato molto in questi lunghi mesi. Per ora Cospito resta ricoverato al San Paolo, ma quando le sue condizioni fisiche miglioreranno sarà trasferito nel carcere di Opera, sempre in regime di carcere duro.

