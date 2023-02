Cospito ritorna in carcere 

Milano. Le condizioni di salute di Alfredo Cospito sono «stazionarie», al punto da consentirne il ritorno nel Servizio assistenza intensificata del carcere di Opera. L’hanno deciso i medici dell'ospedale San Paolo di Milano dove l'anarchico, in sciopero della fame contro il 41bis da oltre quattro mesi, era ricoverato dall'11 febbraio. Il 55enne rientra nel reparto del penitenziario attrezzato e in grado di fornire l'assistenza necessaria al detenuto, come confermano fonti del ministero di Giustizia: «Sarà assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute».

Il trasferimento è stato deciso tre giorni dopo la decisione della Cassazione, che ha respinto l'istanza dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo il «no» del Tribunale di sorveglianza all'annullamento del regime di carcere duro disposto il 4 maggio dell'anno scorso dall'allora Guardasigilli, Marta Cartabia, per quattro anni. Subito dopo, Cospito ha ripreso a rifiutare gli integratori: «Andrò avanti con acqua e sale, niente più zucchero», ha fatto sapere attraverso i suoi legali.

Sabato l'anarchico è stato visitato dal consulente di parte: i «parametri vitali tengono ma siamo in presenza di una grave denutrizione». Per il medico la situazione è ancora sotto controllo, ma «potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori». Oggi Cospito incontrerà il difensore e in quella sede saranno valutati i prossimi step. Entro qualche giorno la Cassazione depositerà le motivazioni della decisione presa il 24 febbraio e non è escluso che la difesa possa presentare una nuova istanza al Tribunale di sorveglianza, davanti al quale sarà trattata anche l'impugnazione alla decisione del ministro Nordio che, il 9 febbraio, ha respinto la richiesta di sospendere il 41 bis.

Sul fronte dell'ordine pubblico, intanto, l'allerta resta alta. Sui siti web riconducibili alla galassia anarchica continuano a essere pubblicati messaggi di minaccia, dopo i tre pubblicati nei giorni scorsi in cui si esortava ad «attaccare il potere e vendicare la morte imminente». Se oggi «qualcuno spera di mettersi al riparo dalla rabbia degli anarchici - si legge in un lungo testo comparso in rete - si sbaglia digrosso. Siete tutti responsabili, che siate maledetti!». Militanti puntati contro la decisione della Cassazione: «Un «provvedimento della macchina da guerra repressiva ordinato direttamente dal ministro della Giustizia».

