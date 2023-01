«Cospito rifiuta trattamenti sanitari» 

Nessuno alimenti Alfredo Cospito contro la sua volontà. Lo sostiene Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico al 41 bis a Bancali da maggio e da oltre 80 giorni in sciopero della fame. «Abbiamo inviato una diffida», riferisce ieri l’avvocato a margine dell’incontro all’università proprio sul regime di carcere duro, «sia al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che al provveditore regionale, dal volerlo sottoporre a qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio». Intendendo magari imporre, forse con una coattiva somministrazione di farmaci, la fine del digiuno prolungato del 55enne abruzzese, arrivato a perdere 40 chili. «Ha superato ogni soglia critica. Non ha più massa grassa e il corpo si alimenta attraverso la cannibalizzazione di organi interni e muscoli».

La protesta va avanti

La deprivazione non lo fa recedere dall’intento, confermato in una nota inviata ad Albertini in cui Cospito ribadisce di rifiutare qualsiasi alimentazione forzata. «Temiamo che provino questa soluzione tampone nel tentativo di scrollarsi di dosso una oggettiva difficoltà di gestione del detenuto». Cospito insiste nel digiuno anche perché il ministero ancora non batte un colpo sulle istanze di revoca anticipata della misura. Né può sperare che l’aiuto venga dalla Cassazione, che dovrà decidere sul ricorso, «perché i suoi tempi sono molto lunghi e scarsamente compatibili con la condizione di Alfredo». Non resta allora che Carlo Nordio, ministro della Giustizia, l’unico che potrebbe avere i margini, per quanto risicati, per intervenire sul 41 bis. «Ha chiesto - precisa il legale romano - di essere coinvolto formalmente. Il pericolo però è che il ministero, in maniera pilatesca, non risponda facendo decorrere 30 giorni dalla richiesta. Opponendo poi un silenzio-diniego per cui non sapremo mai il perché abbia ritenuto di confermare il carcere duro».

La pena

Alfredo Cospito rischia l’ergastolo per l’attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano nel 2006, reato riqualificato come strage contro la sicurezza dello Stato. Dopo il trasferimento a Sassari, nei mesi scorsi, l’inizio della protesta che, sostiene l’avvocato, «è contro una barbarie giuridica». Si vocifera di uno spostamento a Uta. «Non ne so nulla. Non sono cose che si comunicano prima. Di certo, finché è al 41 bis, non smetterà lo sciopero».