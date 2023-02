Cospito, oggi in Cassazione  il verdetto sul 41 bis: timori per l’ordine pubblico 

Giornata chiave oggi nella vicenda giudiziaria di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro il 41 bis. In Cassazione è prevista la camera di consiglio per valutare il ricorso presentato dal difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo il no del tribunale di sorveglianza al reclamo con cui si chiedeva l'annullamento del carcere duro disposto per quattro anni.

Massima allerta sul fronte dell'ordine pubblico: la questura ha potenziato i controlli intorno al Palazzaccio, dove alle 11 è previsto un sit-in di sostegno da parte di militanti anarchici. Ieri è stato esposto uno striscione e sono stati accesi fumogeni all'Altare della Patria (quattro gli identificati dalla polizia), mentre a Trento è comparso uno striscione contro il 41bis e l'ergastolo ostativo. Sulla manifestazione di Roma, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha definito «un atto gravissimo la profanazione dell’Altare della Patria».

La Corte deve decidere se respingere l'istanza, ribadendo il carcere duro per il 55enne, annullare il provvedimento del tribunale di sorveglianza o rinviare gli atti a piazzale Clodio per una nuova valutazione. Quest'ultima ipotesi è stata sollecitata dal procuratore generale, Pietro Gaeta, che l'8 febbraio ha depositato la sua requisitoria. A detta del pg dal provvedimento della sorveglianza emerge una «carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento» con gli anarchici. «La verifica su tale punto essenziale - scrive il pg - non traspare nelle motivazioni del provvedimento» ma è «necessaria» e non può essere desunta solo dal fatto di essere divenuto un «riferimento dell'anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne».

Rossi Albertini auspica «un annullamento senza rinvio», anche perché, afferma, «la dilatazione dei tempi della decisione renderebbe incompatibile la stessa con le condizioni di salute del detenuto». Cospito è attualmente ricoverato nell'ospedale San Paolo di Milano. Le sue condizioni restano critiche anche dopo essere tornato ad assumere integratori a base di sale e potassio ma, a detta del difensore, è pronto a tornare al digiuno totale se l'esito del giudizio di oggi sarà negativo.

