«Cospito, no alla revoca del 41 bis»  

Alfredo Cospito resta pericoloso e lo confermano il «moltiplicarsi» delle azioni intimidatorie della galassia anarchico-insurrezionalista» che lui è ancora in grado di «orientare». Le sue condizioni di salute sono in miglioramento in un quadro che resta comunque critico.

Ma il suo stato di salute precario dipende da una libera scelta, quella dello sciopero della fame, da cui non si può far discendere una deroga al 41 bis. Perchè se ci si comportasse ora così con lui, un domani si aprirebbe la strada a «a cen tinaia di mafiosi che sono al 41 bis», e che potrebbero adottare la sua stessa strategia.Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non ha nessunripensamento sulla scelta che ha compiuto il 9 febbraio scorsodi respingere la richiesta dell'anarchico di revocargli il 41bis. E lo conferma senza esitazioni alla Camera anche dopo chela procura generale della Cassazione ha chiesto alla Corte, invista della pronuncia del 24, di annullare con rinviol'ordinanza del tribunale che conferma il carcere duro .

