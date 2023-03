Cospito, negati i domiciliari 

Nel provvedimento dei giudici meneghini - che hanno respinto anche la richiesta avanzata dal Procuratore generale di collocazione permanente in ospedale - si ricostruire la scelta di Cospito di iniziare il digiuno, nell'ottobre scorso. Per i magistrati è «certa la strumentalità della condotta» del detenuto che ha causato le «patologie oggi presenti». Per la Sorveglianza di Milano, la condizione sanitaria di Cospito «non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena». Condizioni, rilevano i giudici, «certamente precarie e a grave rischio», ma «frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento». Il collegio aggiunge che Cospito «è continuamente informato dai sanitari degli elevati rischi per la propria salute» nel rifiutare, «coscientemente», le proposte dei medici per la rialimentazione.

Resta al 41 bis e ricoverato nel reparto protetto dell'ospedale San Paolo di Milano Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protestare contro il carcere duro disposto nei suoi confronti per cinque anni. I tribunali di sorveglianza di Milano e Sassari hanno, infatti, respinto le istanze presentate dai difensori per il differimento della pena e gli arresti domiciliari.

Verso la Corte europea

L'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale del 55enne, parla di «esito scontato» che rappresenta «un passaggio obbligato» per adire le «giurisdizioni internazionali», ovvero l'annunciato ricorso alla Corte europea dei diritti umani. L'anarchico ha fatto sapere attraverso i suoi avvocati che proseguirà la sua protesta.

Nel provvedimento dei giudici meneghini - che hanno respinto anche la richiesta avanzata dal Procuratore generale di collocazione permanente in ospedale - si ricostruire la scelta di Cospito di iniziare il digiuno, nell'ottobre scorso. Per i magistrati è «certa la strumentalità della condotta» del detenuto che ha causato le «patologie oggi presenti». Per la Sorveglianza di Milano, la condizione sanitaria di Cospito «non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena». Condizioni, rilevano i giudici, «certamente precarie e a grave rischio», ma «frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento». Il collegio aggiunge che Cospito «è continuamente informato dai sanitari degli elevati rischi per la propria salute» nel rifiutare, «coscientemente», le proposte dei medici per la rialimentazione.

A casa della sorella

Anche per i giudici sardi il detenuto deve restare in regime di carcere duro in ospedale. Nell’istanza presentata a Sassari, i difensori avevano chiesto di trasferirlo ai domiciliari a casa della sorella a Viterbo, alla luce dello stato di salute. Nel provvedimento il collegio definisce «assolutamente pacifico» che le attuali condizioni siano «le conseguenze del digiuno» attuato dal 20 ottobre, nonché del «ripetuto e cosciente rifiuto di assumere le terapie consigliate» dai sanitari.

In sostanza, sostiene la Sorveglianza del tribunale di Sassari, «pur essendo accertato che le attuali condizioni di salute di Cospito sono oggettivamente incompatibili con la carcerazione, in regime di 41 bis o meno, preso atto che lo stato di malattia è esclusiva conseguenza delle determinazione dello stesso detenuto sopra riassunte, nessun differimento, sotto alcuna forma, può essere disposto».

Su quanto deciso dai tribunali è intervenuto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove: «La partita è chiusa. Nella piena cornice della legittimità, lo Stato ha riaffermato che non si piega a condotte strumentali peraltro asseritamente volte a revocare il 41 bis a decine e decine di mafiosi».

