Cospito, l’anarchia promette vendetta 

Serve un «salto di qualità»: dalle parole bisogna passare «all’agire violento e distruttivo» per «vendicare la morte imminente» di Alfredo Cospito. Cresce la minaccia degli anarchici dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso del detenuto, in sciopero della fame da oltre quattro mesi contro il 41 bis. La chiamata è contenuta in due documenti. E lo stesso Cospito, detenuto nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo a Milano, subito dopo la decisione della Corte si era detto sicuro che sarebbe morto «presto» augurandosi che «qualcuno dopo di me prosegua la lotta».

“Consegne a domicilio”

Il primo segnale è la rivendicazione dell’ordigno lasciato davanti a un portone del tribunale di Pisa. “A colpi di esplosivi saranno colpite le strutture e mutilati gli uomini del potere. Non basteranno mai le vostre telecamere e le vostre guardie a setaccio della città ad impedire all’azione di penetrare nei vostri palazzi - scrive il “Gruppo Solidarietà Rivoluzionaria - Consegne a domicilio Fai/Fri” – Arriviamo. Questa non è una minaccia ma una promessa». Il secondo documento si intitola “Campagna internazionale d’attacco allo stato e al capitale italiano” ed è apparso sabato. Dopo la premessa in cui si ricorda la decisione della Cassazione, gli anarchici lanciano «l’appello a sottrarsi alle piattaforme politiche coercitive e fare il salto qualitativo verso l’agire violento», ricordando che politici, giudici, pm, procuratori, forze di polizia «sono persone in carne ed ossa, con nomi e indirizzi». Minacce che non vengono sottovalutate anche se, ha ripetuto più volte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’attenzione è già ai massimi livelli e non bisogna fare allarmismo, con lo Stato che non si farà intimidire. E l’Associazione nazionale magistrati chiede «forte attenzione e fattiva vigilanza» a chi deve garantire la sicurezza dei giudici, «raggiunti da minacce e azioni intimidatorie solo per aver esercitato, con scrupolo e fedeltà alla legge, il loro ufficio in processi per gravi reati commessi da esponenti dei movimenti anarchici».

