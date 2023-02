Cospito in ospedale nel reparto 41 bis Raid a Barcellona, italiano sospettato 

Milano. Ieri pomeriggio Alfredo Cospito, su indicazione dei medici e per disposizione del Dap, è stato trasferito dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo, in una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis. L’anarchico dal 20 ottobre è in sciopero della fame, da qualche tempo inasprito dal rifiuto di assumere integratori, per protesta contro il carcere duro. Il medico nominato dal suo legale ieri lo aveva visitato e aveva riferito che pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali.

Ieri intanto la polizia catalana ha comunicato di aver individuato un sospetto per il raid contro il consolato italiano di Barcellona di due settimane fa. È un italiano, gli inquirenti lo hanno ascoltato giovedì e lo indicano come uno degli otto (sei dei quali italiani) sospettati di aver incendiato un furgone dei vigili di Barcellona durante gli scontri del 2021. Infine ieri a Milano, in viale Bligny, alcuni manifestanti di un corteo pro Cospito hanno danneggiato la vetrina di una filiale del Credit Agricole.

