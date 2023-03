«Cospito è pericoloso, resta al 41 bis» 

ROMA. Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, «se sottoposto a regime ordinario» può restare «punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire» da parte dei suoi «accoliti» della Fi. Per la sua «perdurante pericolosità» la Cassazione, col verdetto 13258 relativo all’udienza del 24 febbraio, gli conferma il carcere duro, convalidando l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che il primo dicembre aveva respinto il ricorso della difesa contro il 41bis. La Cassazione sottolinea che Cospito «non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione e, anzi, ha continuato con i suoi scritti fino ad epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata». Cospito, al 163° giorno di digiuno, è detenuto nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano. La difesa ora spera nella Consulta, che il 18 aprile deciderà se è legittimo impedire di applicare le attenuanti per il reato di strage politica in caso di recidiva aggravata.

