Cospito di nuovo in ospedale 

Procedono intanto le indagini della Digos per individuare gli autori della devastazione di sabato a Torino. Per gli investigatori l'azione durante il corteo in solidarietà a Cospito era premeditata e tra gli obiettivi degli anarchici non c'era solo il centro cittadino, ma anche la stazione ferroviaria di Porta Nuova dove volevano bloccare i treni. L'ingente dispiegamento di forze dell'ordine ha fatto da deterrente e gli anarchici hanno evitato di impattare contro i reparti mobili, sfogando la propria rabbia sulle vetrine di banche, negozi e sulle auto parcheggiate lungo il percorso.

La situazione clinica del 55enne sarebbe quindi tornata delicata e richiederebbe la necessità di essere monitorata in via cautelativa con un ricovero in una stanza più vicina al reparto di terapia sub-intensiva. Da un ultimo monitoraggio i suoi valori sono apparsi quasi nella norma, troppo alti rispetto al digiuno nuovamente inasprito.

Un nuovo ricovero scattato su indicazione dei medici che costantemente monitorano le sue condizioni di salute e che arriva a una sola settimana dal ritorno in carcere. Si tratta dunque del secondo ricovero per Cospito da quando è stato trasferito dalla Sardegna a Milano. In mezzo la decisione della Cassazione che ha rigettato la richiesta della difesa di revoca del 41 bis e quella dell'anarchico, che proprio a seguito di quella pronuncia ha deciso di sospendere nuovamente anche l'assunzione degli integratori e dello zucchero, alimentandosi solo con acqua e sale.

TORINO. Le condizioni di salute di Alfredo Cospito tornano delicate. L'anarchico, che dallo scorso 20 ottobre sta portando avanti uno sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis a cui è sottoposto, è stato nuovamente trasferito dal carcere di Opera di Milano, dove si trova detenuto, al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo, nel capoluogo meneghino.

«Puntavano alla stazione»

Ieri sedici black bloc sono stati denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Identificati grazie ai filmati, avevano il compito di rifornire lo spezzone con bastoni, scudi e protezioni. A questo scopo sarebbe stato noleggiato un furgone, parcheggiato in piazza Arbarello e usato come arsenale per l'armamentario.

