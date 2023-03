Cospito, bomba carta al consolato di New York  

Le iniziative di protesta a sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi per protestare contro il 41 bis, arrivano negli Stati Uniti. Ieri una bomba carta è stata fatta esplodere davanti al consolato italiano a New York, blitz di otto persone a volto coperto che hanno esposto due striscioni. Fonti della Farnesina riferiscono che non ci sono feriti né danni alle cose.

L’attesa

Il blitz proprio nelle ore in cui è attesa la decisione del tribunale del Riesame di Perugia che deve pronunciarsi sulla richiesta di annullare le misure cautelari nei confronti di Cospito e di altri cinque indagati, a vario titolo, per istigazione a delinquere. Il tribunale della Libertà umbro si è riservato di decidere al termine di una udienza che si era aperta con l'imputato che ha letto, in videoconferenza dal carcere di Opera, un lungo memoriale per ribadire la sua volontà di non volere diventare un martire. «La mia battaglia - ha sostanzialmente detto Cospito apparso molto provato e dimagrito - è contro la repressione della libertà». In una lettera resa nota nei giorni scorsi dal suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, Cospito ha respinto l'accusa di dare ordini dal carcere che è alla base del regime carcerario a cui è attualmente sottoposto. Il suo medico avverte: «Le sue condizioni stanno peggiorando».

RIPRODUZIONE RISERVATA