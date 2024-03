Cospirazione e minacce, l’inchiesta sui finanzieri potrebbe volare a Roma 

Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per reati pesanti, quali il dossieraggio, la diffamazione, le minacce e la cospirazione militare, ma potrebbe cadere l’imputazione – ancora più pesante – di associazione per delinquere nei confronti di undici finanzieri indagati dalla Procura. Di conseguenza molte delle contestazioni, salvo le più gravi, potrebbero essere trasferite alla Procura militare di Roma. Chiusa l’indagine a settembre dello scorso anno, in questi mesi alcuni dei militari si sarebbero fatti interrogare dal sostituto procuratore Andrea Vacca, titolare del fascicolo, che poi avrebbe ordinato ulteriori approfondimenti per ricostruire a dovere la situazione.

Gli accertamenti sarebbero ormai conclusi e si attende la richiesta di rinvio a giudizio, anche se per uno degli indagati il difensore starebbe ipotizzando una richiesta di patteggiamento, mentre altri sono certi di riuscire a dimostrare davanti al giudice la propria estraneità alle contestazioni. L’ipotesi è che – alcuni dei finanzieri finiti nel mirino della Procura – abbiano effettuato una sorta di dossieraggio e pressioni, anche con diffamazioni e minacce (lettere anonime con proiettili), nei confronti di vertici delle Fiamme Gialle. Nel registro degli indagati sono finiti anche il consigliere regionale uscente Valerio De Giorgi e l’assessore di Assemini, Antonio Guerrieri, così come i finanzieri Michele Sandokan Ortodosso, Daniel Vacca, Enrico Raimondi, Francesco Vitetti, Davide Giacalone e Sergio Cavoli. Nei guai anche alcuni ufficiali e militari: Davide Giacalone, Sergio Cavoli, Andrea Taurasi, Marco Sireus e Furio Casini.

Tra i reati contestati a fine indagini c’era anche l’associazione a delinquere, ma questa ipotesi potrebbe essere archiviata dal pubblico ministero dopo gli ulteriori accertamenti seguiti alle copiose produzione documentali presentate delle difese. Secondo l’ipotesi iniziale alcuni militari avrebbero voluto condizionare le decisioni e l’autorità del generale Gioacchino Angeloni (sino al settembre 2022 Comandante regionale della Finanza in Sardegna), del generale Patrizio Vezzoli (comandante provinciale), del colonnello Giancarlo Sulsenti (capo di stato maggiore del comando Sardegna), oltre del colonnello Vittorio Capriello, comandante del Nucleo di Polizia economica e finanziaria di Cagliari. Tra i vari reati che venivano contestati, a vario titolo, ci sono anche l’accesso illegittimo a sistemi informatici, falso, truffa, ricettazione, istallazioni di apparecchiature per intercettare, peculato, corruzione elettorale e altro.

Ora bisognerà attendere qualche settimana per comprendere le singole posizioni: in qualche caso il fascicolo potrebbe anche essere trasmetto per competenza a Roma perché si tratterebbe di reati militari. L’inchiesta era stata aperta due anni fa a seguito di alcune denunce e di un procedimento disciplinare. Molti degli indagati facevano parte del Cobar (Consigli di base della rappresentanza militare), una sorta di rappresentanza dei lavoratori in ambiente militare, dove non ci sono sindacati.

RIPRODUZIONE RISERVATA