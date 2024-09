Cospirazione e minacce: finanziere patteggia 

Ha patteggiato 2 anni di reclusione con pena sospesa il finanziere Sergio Cavoli, finito con altri dieci colleghi nell’inchiesta della Procura cittadina (e di quella militare) per presunti dossieraggi, diffamazioni, calunnie, minacce e con un’ipotesi di cospirazione ai danni di alcuni ufficiali delle Fiamme Gialle. Con il suo difensore, l’avvocato Gianfranco Piscitelli del foro di Bari, il militare ha trovato un accordo con il pm Andrea Vacca che, in precedenza, aveva archiviato l’ipotesi più pesante di associazione a delinquere. Ieri mattina la giudice Giulia Tronci ha dato il via libera al patteggiamento.

Per gli altri 10 finanzieri indagati, invece, c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio: deciderà il Gup il 26 settembre. A smentita di quanto filtrato in un primo momento, la Procura ha mantenuto la contestazione di associazione a delinquere. Alcuni dei finanzieri finiti nel mirino dei magistrati - è l’accusa - avrebbero effettuato una sorta di dossieraggio e pressioni, anche con diffamazioni e minacce (lettere anonime con proiettili), nei confronti dei vertici locali delle Fiamme Gialle. Chiusa l’indagine, il pm Vacca ha chiesto di processare, con imputazioni mosse a vario titolo, l’ex consigliere regionale Valerio De Giorgi e l’assessore di Assemini, Antonio Guerrieri, così come i finanzieri Michele Sandokan Ortodosso, Daniel Vacca, Enrico Raimondi, Francesco Vitetti, Davide Giacalone, Andrea Taurasi, Marco Sireus e Furio Casini. Gli imputati si dichiarano estranei alle contestazioni: alcuni facevano parte del Cobar, una sorta di rappresentanza dei lavoratori dei militari.

