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Sinnai.
23 settembre 2026 alle 00:36

Cosma e Damiano, celebrazioni tra riti religiosi e civili 

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Sinnai in festa per cinque giorni, da domani a lunedì, in onore dei santi Cosma e Damiano, tra riti religiosi, cene serali, il concerto dei Tazenda e una gara poetica in ricordo di Cosimo Lai, il campione di ciclismo in pista e su strada e improvvisatore dialettale scomparso di recente, a 90 anni.

I festeggiamenti, curati con la parrocchia dall’Associazione Santi Cosma e Damiano, presieduta dall’imprenditore Cosimo Lai, con il sostegno del Comune e delle associazioni del territorio, inizieranno domani con la vestizione dei due santi alle 18 in parrocchia. Seguirà la processione che porterà i santi Cosma e Damiano nella loro chiesetta con l’accompagnamento musicale della banda “Giuseppe Verdi”. Venerdì, alle 8.30 e alle 19, il rosario, i vespri, le confessioni e le messe, sabato il giorno della Solennità dei Santi: dopo la messa delle 8.30, alle 10 si celebrerà una funzione dedicata in modo particolare a medici, infermieri, Oss e alle associazioni di volontariato socio-sanitario. Alle 19 la messa solenne presieduta da Padre Balu e animata dal coro Serpeddì. Nella mattinata, fino alle 12, l’autoemoteca dell’Avis sosterà nel piazzale della chiesetta per la “Giornata della donazione”. Domenica, alle 10, la messa, e alle 16 la messa per gli ammalati. Dunque lunedì alle 19 l’ultima messa e il ritorno in parrocchia, con la benedizione eucaristica finale.

I festeggiamenti civili inizieranno venerdì: alle 20 la cena, dopodiché intorno alle 22 partirà lo spettacolo musicale Best Generation Dance con Matteo Bruni ed Enrico Cicotto.

Sabato, la serata clou: cena alle 20, spettacolo pirotecnico alle 21 e alle 22 i Tazenda. Domenica, dalle 18, spazio all’animazione per i più piccoli a cura della compagnia teatrale “La Baby Fun”. Dopo la cena delle 20, il gran finale con una serata speciale dedicata alla poesia improvvisata in ricordo di Cosimo Lai: sul palco Dolores Dentoni, Vittorio Monni, Bruno Melis e Lello Atzeri, e, a seguire, Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis; “bàsciu e contra” affidati a Paolo Pilleri e Giuseppe Tatti, alla chitarra Luca Tiddia.

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