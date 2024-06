Cosir, via libera dalla Regione per i rifiuti 

Pericolo scampato. Il servizio di raccolta dei rifiuti gestito dalla Cosir in quaranta 40 paesi della Sardegna non subirà nessuna interruzione. La società potrà continuare a ritirare la spazzatura anche in assenza dell’autorizzazione da parte dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali che, per un intoppo burocratico, non ha ancora rilasciato il provvedimento, indispensabile per poter svolgere il servizio.

L’ordinanza

Decisiva, per uscire dall’empasse, l’ordinanza firmata nella tarda serata di giovedì dalla presidente della Regione Alessandra Todde con la quale si autorizza la Cosir al ritiro dei rifiuti in tutto il territorio della Sardegna. Il provvedimento, arrivato dopo un lungo giro di interlocuzioni tra Ministero dell’Ambiente, Prefetture e Regione, avrà una durata di 60 giorni, un lasso di tempo sufficiente per consentire il rinnovo delle Sezioni regionali dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, organismi preposti al rilascio delle autorizzazioni decaduti il 27 maggio scorso.

La riunione

Il punto della situazione è stato fatto ieri a Cagliari durante un incontro convocato dal Prefetto Giuseppe De Matteis al quale hanno preso parte l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi, i prefetti di Nuoro, Sassari e Oristano e i vertici della Cosir. «Siamo soddisfatti – dice l’amministratore unico Massimo Balia – c’era molta preoccupazione per come si era messa la situazione. Il servizio non si fermerà. Ringrazio il Prefetto per l’azione di coordinamento, la Presidente Todde e l’assessore Laconi per la tempestività della risposta».

Le reazioni

Tirano un sospiro di sollievo anche i sindaci che ieri si erano mobilitati per scongiurare il blocco della raccolta a partire da questa mattina. Nel Parteolla, in particolare, dove la Cosir si occupa della raccolta differenziata in tutti i sei comuni dell’Unione (Dolianova, Settimo San Pietro, Donori, Serdiana, Soleminis e Barrali). Il presidente dell’Unione, Maurizio Meloni, si è fatto portavoce delle preoccupazioni del territorio: «È stata una giornata concitata – dice con animo rasserenato – il risultato raggiunto è il frutto di una grande collaborazione tra istituzioni: Prefettura, Anci e Regione. Tutti hanno lavorato per scongiurare il blocco. Ora la speranza è che le questioni burocratiche vengano risolte al più presto».

A Meloni fa eco l’amministratore della Cosir: «Certamente non cantiamo vittoria – assicura Massimo Balia – l’iter per la nomina delle commissioni dell’Albo ha diversi passaggi (Ministero, Corte dei Conti, Albo nazionale dei Gestori Ambientali e Sezioni regionali) monitoreremo la situazione per evitare che tra 60 giorni si riparta da capo». In questo caso, però, si potrà replicare l’ordinanza regionale: ipotesi espressamente prevista dal documento firmato dalla presidente Alessandra Todde.

