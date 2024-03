Cosima e la “letterarizzazione” della realtà nel nuovo atteso romanzo di Milena Agus  

Tre anni abbondanti, tanto è trascorso dal suo ultimo libro. Ora ritorna con un inedito e una novità: il cambio di casa editrice. Milena Agus ha lasciato Nottetempo per approdare in Mondadori, «un’altra famiglia dove mi hanno fatto entrare con generoso entusiasmo e affetto», sottolinea, «anche se sarò sempre grata a Andrea Gessner».

“Notte di vento che passa” (180 pagine - € 18.50) è il titolo dell’atteso romanzo che segna, dunque, l’inizio di un nuovo percorso letterario per l’amata scrittrice cagliaritana.

Ciò che rimane intatto è lo stile di Milena Agus: accogliente, alla stregua delle sue protagoniste. E al tempo stesso non smette mai di stupire, specie nella capacità di comporre una prosa senza orpelli dove l’uso di parole semplici, in realtà, è motore per attivare emozioni profonde, toccare corde nascoste nell’animo umano e introdurci nel rifugio dell’autrice. Gli stessi termini in sardo alimentano specifiche suggestioni. E contribuiscono a donare credibilità ai caratteri isolani narrati.

Attraverso le vicissitudini della protagonista, Cosima, Agus apre uno squarcio su temi urgenti per la società sarda, di ieri e di oggi, come povertà, migrazione e difficoltà nel governare relazioni personali. È un affresco realistico di conflitti e sfide, “Notte di vento che passa”.

Lo spiega l’autrice nel richiamare la nota finale del romanzo: «Non volevo scrivere questo libro. Avevo in mente una serie di romanzi dedicati, ciascuno, a un tema specifico di denuncia per superare il mio senso di colpa nei confronti del mondo così com’è».

Parole affidate, nella narrazione, a Abya Yala, compagno di scuola di Cosima, chiamato così dai professori perché passava le vacanze nei campi di lavoro in Africa o in America Latina, ma soprattutto aveva vissuto a Cuba ed era nostalgico di nonno Fidel: «Non c’era manifestazione a cui non partecipasse: contro le servitù militari, contro lo sfruttamento dei pastori, il taglio degli alberi, la cementificazione delle coste, i licenziamenti, il divieto di sbarcare in porto delle navi con i migranti». Il quotidiano è letterarizzato, per usare un termine ricorrente tra le pagine.

Milena Agus ci trasporta nella storia di Cosima e nell’anno più memorabile della sua vita, dei suoi diciott’anni, quando le accadono “tantissime cose per la prima o per l’ultima volta”. Lei è una sognatrice, fin da quando è piccola vive dentro i libri, anzi letterarizza tutto ciò che la circonda, e così anche le cose più squallide ai suoi occhi diventano poetiche e affascinanti. E lo stesso fa suo padre, un inguaribile idealista che affronta la povertà con allegria, mentre la madre lavora per mantenere tutta la famiglia e si dispera perché in paese si mormora che sono gente da poco, “gentixedda”.

Cagliari

Fino a che non si decidono a lasciare la campagna e a trasferirsi nella vicina Cagliari. Qui, a Cosima piace molto andare al Poetto e frequentare il liceo classico, dove ha una prof di lettere che la incoraggia a scrivere e a considerare Calvino, Shakespeare e Deledda come degli amici, e un compagno di classe. Ma la protagonista sente spesso la nostalgia del paese, e durante uno dei suoi ritorni incontra Costantino, un pastore scontroso e tormentato che ama suonare la fisarmonica. Lo trova bellissimo, rivede in lui l’Heathcliff di “Cime tempestose” e, nonostante gli avvertimenti del suo miglior amico, se ne innamora rovinosamente. Quando il mondo reale comincia a incalzare coi suoi problemi, Cosima sarà costretta a scendere dall’albero su cui, come una baronessa rampante, avrebbe volentieri trascorso tutta la vita. Le toccherà piantare i piedi per terra e provare a capire che tipo di adulta vuole diventare e quale amore vuole inseguire.

Perché a un certo punto si deve scegliere, seppure a malincuore. Non si può più sognare, o letterarizzare ogni cosa, lo impone l’adultità. Seppure Cosima scoprirà grazie alla sua insegnante di Lettere «la letterarizzazione della realtà», vale a dire «se prima mi sentivo una bugiarda e basta, dopo, senza offesa per quelli veri, mi sentivo anch’io un’artista». Chi non ha immaginato di affrontare, e risolvere, così la propria complessità della vita? Pagina dopo pagina emerge una costellazione di letture più o meno necessarie. Deledda sì, d’altronde la protagonista si chiama Cosima. Cechov no.

Milena Agus sfodera tutto il suo armamentario per indagare l’universo femminile e così facendo rivede l’amletico dubbio shakespeariano: essere o dover essere? E rispondere all’annosa questione: «Perché nessuno vuole fare il pastore, o l’agricoltore? Perché tutti preferivano andarsene dai paesi, che si erano svuotati e le case non valevano più niente ed erano messe in vendita perfino a un euro, purché i compratori non le lasciassero crollare?».

Agus-Cosima spiega: «Tutto dipendeva dalle ingiustizie che noi sardi avevamo subito e continuavamo a subire». Ieri come ancora oggi. La classe politica prenda nota.

RIPRODUZIONE RISERVATA