Così Yerry Mina si è ripreso il Cagliari 

C’è stato un momento in cui è stata messa in discussione persino la sua importanza nel Cagliari. I problemi al ginocchio che si trascina da un anno e passa sembravano quasi poter frenare la crescita della difesa, e di conseguenza quella della squadra. Col Pisa l’ha combinata grossa sul 2-2 di Moreo, ma il fondo lo ha toccato contro la Cremonese con un errore al limite dell’imbarazzo che ha permesso al quarantenne Vardy di consegnare a Johnsen la palla dell’1-0 dopo soli quattro minuti dal via, e non è stato l’unico sino all’intervallo, quando è stato poi sostituito. È stato lì, probabilmente, dentro lo spogliatoio dello stadio “Zini”, che Yerry Mina ha messo a fuoco i propri limiti e da parte il proprio interesse (la concorrenza nella Colombia è tanta e ai Mondiali ha più possibilità di andarci chi gioca sempre nel club), dando priorità al gruppo e decidendo così di fermarsi per recuperare. Perché se sta bene, fa la differenza. Se, però, non è al meglio, rischia addirittura di mandare in tilt gli equilibri dell’intero reparto. Meglio gli altri, a quel punto. Meglio lui, in assoluto, sabato a Firenze, dominante, dopo aver mostrato, sette giorni prima, i denti e i muscoli alla Juventus. Due prestazioni monstre che danno ulteriore forza, speranza e fascino alla favola rossoblü.

La rivincita

Yerry Mina non si discute, insomma. Si aspetta, semmai. Ci si aggrappa, soprattutto. E se già con la Juve si era ripreso la credibilità, la scena e lo scettro, migliore rivincita non poteva prendersi - al Franchi - nei confronti della squadra che, tre stagioni fa, lo aveva corteggiato per un’estate intera (strappandolo alla concorrenza di diverse squadre, tra cui lo stesso Cagliari) per poi scaricarlo dopo soli cinque mesi. Si è messo in tasca l’ex compagno Piccoli dal primo minuto, è stato implacabile nelle palle alte, ha comandato la retroguardia con la solita autorità e ha risolto in prima persona le situazioni più rognose. Provvidenziali i salvataggi nel finale su Brescianini e sullo stesso Piccoli. Non a caso, finita la partita, tutti i compagni - proprio tutti - sono andati subito da lui per abbracciarlo (e ringraziarlo) cerando conforto nel suo petto, come testimoniato anche dai canali social del club rossoblù. Anche se l’abbraccio più forte, intenso e significativo è stato - indubbiamente - quello con l’allenatore Piscane riassunto così nel post su Instagram: “Garra-charrua casteddaia”.

Valore aggiunto

Spazzate via sul nascere le nuvole, Yerry Mina si è così ripreso il Cagliari di prepotenza dimostrando una volta di più di non essere ingombrante ma il valore aggiunto in una difesa che gioca per il presente ma guarda al futuro. Di prepotenza, ma con umiltà. Ha capito sulla propria pelle che non ha senso sentirsi intoccabile se non è al top, considerati anche i 31 anni compiuti lo scorso settembre. Del resto, le alternative nella difesa rossoblù non mancano tra Luperto (col quale ha il feeling migliore, probabilmente), Zé Pedro (una delle grandi sorprese del Cagliari negli ultimi 180 minuti di campionato), ora pure Dossena (con lui in coppia ha già conquistato una salvezza nell’Isola) e chiaramente Rodriguez (che ha così la possibilità di crescere sotto la sua ala protettrice e poter godere della sua esperienza). Ha le spalle coperte, insomma.

Doppia missione

Mina sempre più al centro del Cagliari e di Cagliari, dove ha trovato l’habitat ideale - anche dal punto di vista climatico per la gestione dei continui acciacchi fisici - per chiudere la carriera europea in bellezza in Serie A dopo gli anni d’oro in Inghilterra con la maglia dell’Everton, l’unica società - sinora - in cui ha giocato più partite (99) rispetto a quella rossoblù (59). La fascia da capitano sul braccio sabato al Franchi a consolidare ulteriormente il suo legame con la squadra e la città. I Mondiali a giugno con la Colombia restano un obiettivo. Anzi, un chiodo fisso. Prima, però, vuole portare il Cagliari il più in alto possibile. Senza strafare. Senza compromessi, però, una volta in campo. Perché lui è Yerry Mina.

RIPRODUZIONE RISERVATA