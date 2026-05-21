VaiOnline
Sinnai.
22 maggio 2026 alle 00:36

«Così valorizzeremo “Sa rocca de sa pippia”» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lions Club e l’Agenzia Forestas assieme per il recupero e la valorizzazione del monumento naturale di “Sa rocca de sa pippia” Un luogo simbolo della natura che si trova all’interno della foresta demaniale dei 7 fratelli, legato alla storia e alle leggende locali, tempo fa imbrattato e vandalizzato.

Il progetto di recupero, proposto a suo tempo dal compianto socio del Lions club Sinnai, Marco Pistoia, è stato poi voluto dal presidente, Andrea Orrù.

I risultati della sinergica e fruttuosa collaborazione sono stati presentati presso “Sa rocca de sa pippia”, a breve distanza dal giardino botanico. «Per l’occasione – spiega il presidente del Lions, Orrù – è stato posizionato un pannello illustrativo che racconta i processi geologici che hanno condotto alla formazione del massiccio del Sarrabus, la successiva azione di erosione perpetrata nei millenni dagli agenti atmosferici che ha determinato la sagoma di grandi massi granitici anche di dimensioni eccezionali come, appunto, “Sa perda de sa pippia”».

Il pannello racconta anche la storia più recente del monumento naturale che per le sue eccezionali dimensioni ha attratto da sempre l’attenzione della popolazione locale, genti legate a una economia montana, dedita alla pastorizia e alla produzione del carbone, che attraverso leggende hanno unito le loro storie di vita alla grande roccia attraverso racconti più o meno felici narrati nel pannello illustrativo.

«Questo intervento – hanno aggiunto Carlo e Silvana Corda, rappresentanti dei Lions - ha voluto riportare all’originario splendore naturale il sito e vuole essere un invito alla popolazione tutta al riconoscimento, protezione e rispetto di un monumento naturale strettamente legato alla storia e cultura locale».

La mattina è proseguita con una passeggiata presso il giardino botanico, con visita al recinto dei cervi e la deposizione di un omaggio floreale presso la vecchia caserma forestale in ricordo dei forestali che persero la vita nello svolgimento del proprio dovere nell’aprile del 1903. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Coppa America, Cagliari accende la sfida

l C. A. Melis, Spignesi
regione

Salva casa, stop della Consulta: «Incostituzionale la legge sarda»

Illegittimi sette articoli. La Giunta: «L’impianto regge» 
L’evento

Prime prove, vola Luna Rossa Da oggi via alle sfide tra le onde

Alle 15 le otto barche si affrontano davanti a Sant’Elia Outerridge (New Zealand): «Entriamo in acque nemiche»  
Carlo Alberto Melis
L’inchiesta

Tentata concussione, ai domiciliari il sindaco

Franco Saba avrebbe cercato, con un dirigente dell’azienda energetica, di far assumere un consigliere 
Fabio Ledda
Verso il voto

La Maddalena, l’eterna attesa del rilancio

Polo nautico all’Arsenale, un piano per Caprera e stop al turismo usa e getta: le ricette dei candidati 
Caterina De Roberto
Turismo

New York-Olbia, il sogno si avvera

Atterrato il volo Delta. Il sindaco Nizzi: «Ora, collegare la costa all’interno» 
Tania Careddu