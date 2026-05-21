«Così valorizzeremo “Sa rocca de sa pippia”» 

Lions Club e l’Agenzia Forestas assieme per il recupero e la valorizzazione del monumento naturale di “Sa rocca de sa pippia” Un luogo simbolo della natura che si trova all’interno della foresta demaniale dei 7 fratelli, legato alla storia e alle leggende locali, tempo fa imbrattato e vandalizzato.

Il progetto di recupero, proposto a suo tempo dal compianto socio del Lions club Sinnai, Marco Pistoia, è stato poi voluto dal presidente, Andrea Orrù.

I risultati della sinergica e fruttuosa collaborazione sono stati presentati presso “Sa rocca de sa pippia”, a breve distanza dal giardino botanico. «Per l’occasione – spiega il presidente del Lions, Orrù – è stato posizionato un pannello illustrativo che racconta i processi geologici che hanno condotto alla formazione del massiccio del Sarrabus, la successiva azione di erosione perpetrata nei millenni dagli agenti atmosferici che ha determinato la sagoma di grandi massi granitici anche di dimensioni eccezionali come, appunto, “Sa perda de sa pippia”».

Il pannello racconta anche la storia più recente del monumento naturale che per le sue eccezionali dimensioni ha attratto da sempre l’attenzione della popolazione locale, genti legate a una economia montana, dedita alla pastorizia e alla produzione del carbone, che attraverso leggende hanno unito le loro storie di vita alla grande roccia attraverso racconti più o meno felici narrati nel pannello illustrativo.

«Questo intervento – hanno aggiunto Carlo e Silvana Corda, rappresentanti dei Lions - ha voluto riportare all’originario splendore naturale il sito e vuole essere un invito alla popolazione tutta al riconoscimento, protezione e rispetto di un monumento naturale strettamente legato alla storia e cultura locale».

La mattina è proseguita con una passeggiata presso il giardino botanico, con visita al recinto dei cervi e la deposizione di un omaggio floreale presso la vecchia caserma forestale in ricordo dei forestali che persero la vita nello svolgimento del proprio dovere nell’aprile del 1903. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA