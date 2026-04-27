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Assemini.
28 aprile 2026 alle 00:25

«Così valorizzeremo i nostri artigiani» 

Gli assessori Murtas e Tunis: “Buongiorno ceramica”, poi un concorso nazionale 

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«Vogliamo riportare ad Assemini il concorso nazionale della ceramica, una perla del nostro passato che intendiamo recuperare». Con queste parole l’amministrazione comunale definisce l'ambizioso orizzonte della XII edizione di “Buongiorno Ceramica”. L’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas e l’assessore al Turismo Maurizio Tunis spiegano come la meta dichiarata sia quella di recuperare quell’autorevolezza che, alla fine degli anni Novanta, vedeva la città investire risorse importanti per creare confronti di altissimo livello. Secondo i due esponenti della Giunta, «l’obiettivo è riportare il confronto tra ceramisti locali, sardi e fuori Sardegna», riposizionando gradualmente la città al centro della mappa artistica italiana attraverso un sodalizio che quest'anno coinvolge attivamente anche Oristano e i maestri di Grottaglie.
L’attesa
Il fermento che si respira nelle botteghe storiche trova voce nelle parole di Doriana Usai, veterana della manifestazione e figura di riferimento per l'intero comparto. «Siamo felici e carichi. Questa edizione supera ogni tipo di aspettativa. È un progetto bellissimo che vuole sottolineare come l’arte sia condivisione», dichiara con entusiasmo l'artista asseminese. L'intento dei maestri coinvolti è quello di trasmettere l'essenza stessa del loro mestiere a un pubblico vasto e variegato: «Vogliamo far percepire la gioia di noi ceramisti nel mostrare la nostra maestria a contatto con le persone», aggiunge Usai, sottolineando come l’arte debba restare «sempre all’apice della nostra comunità». Questo spirito di apertura si riflette nel progetto dedicato alla legalità, dove oltre 400 studenti presenteranno opere in argilla realizzate insieme ai maestri ceramisti, trasformando la materia in un simbolo di giustizia e crescita collettiva.
Bellezza e identità
La direzione artistica di Giuliano Marongiu ha impresso all'evento un carattere dinamico e corale, definendo la rassegna come una vera e propria festa della bellezza. Marongiu si dice incantato dalla pluralità di artisti che animeranno piazza Sant’Andrea il 23 e 24 maggio, dove le eccellenze locali si confronteranno con i grandi centri nazionali come Caltagirone, Deruta e Vietri sul Mare. Lo spettacolo metterà in primo piano i dettagli del “saper fare” attraverso l'uso di grandi schermi, affiancando alla lavorazione dell'argilla la valorizzazione dei costumi tradizionali e dei sapori del territorio, come la tipica panada. Tra musica, cabaret e approfondimenti culturali, l'obiettivo è far sì che l'eccellenza di Assemini varchi i confini dell'Isola.

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