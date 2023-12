Così un agente di borsa  salvò migliaia di bambini 

Quali sono gli ingredienti per un biopic di successo? Come per le altre categorie di cinema, anche il film a carattere biografico gode di particolari equilibri. Assistendo alla sintesi di un processo a cavallo tra narrazione e documentario, il dosaggio dei suoi elementi permette allo spettatore di cogliere appieno i fatti esposti senza mancare della giusta parte di coinvolgimento. Altre accortezze essenziali, come far percepire il meno possibile la mano dello sceneggiatore rispetto alla storia originale, consentiranno alla regia di restituire intatti l’epoca, il contesto e le premesse essenziali entro cui la trama è inserita. Non meno importante, si dovrà fare affidamento su attori capaci di reggere appieno il ruolo che gli spetta: assomigliare alle controparti reali tanto nell’aspetto quanto - soprattutto - nella mutevolezza degli stati d’animo. In una prova tanto delicata si mette in gioco il regista britannico James Hawes, dirigendo col suo “One Life” le grandi abilità di star internazionali per raccontare un uomo che ha insegnato al suo paese il valore della solidarietà.

Profughi

Nel 1938, a seguito dell’occupazione nazista in Cecoslovacchia nella regione dei sudeti, migliaia di persone fuggono rifugiandosi a Praga. Partito per un viaggio di lavoro, l’agente di borsa inglese Nicholas Winton assiste sconvolto alla scoperta fra i profughi di migliaia di bambini, che come i loro genitori si trovano in condizioni di estrema precarietà e pericolo. Preoccupato per il loro avvenire, Winton istituisce insieme ad alcuni fidati collaboratori il comitato “Kindertransport”, nel tentativo di consegnare temporaneamente le cure dei piccoli alle famiglie inglesi e metterli al riparo dall’avanzata di Hitler. Oltre alle complicate misure organizzative - come l’ottenimento di fondi in tempi rapidissimi e tutta la documentazione necessaria per accompagnarli lungo il viaggio - le operazioni di salvataggio si riveleranno man mano sempre più rischiose, coi tedeschi che mirano nel frattempo ad ottenere il controllo dei palazzi di potere.

Archi temporali

Questa toccante ricostruzione storica avviene in due precisi archi temporali: il primo vede il giovane Winton affaccendato nel compimento della sua missione; il secondo lo svela ormai anziano, che guarda dietro di se col peso di coloro che non è stato in grado di salvare. In questo alternarsi dei due livelli - ove l’intreccio riesce sempre a esprimersi in modo organico ed esaustivo - ciò che il mezzo cinematografico valorizza maggiormente non è solo la drammatica spettacolarità di certe situazioni, ma soprattutto la densità e conflittualità interiore dei personaggi. Anthony Hopkins regala in questa direzione l’ennesima, indimenticabile interpretazione dando corpo ad un profilo umano in cui la vecchiaia non riesce più ad offuscare i rimpianti del passato, ma trova una rinnovata forza nella scelta di agire, per mettere fine al lavoro di un’intera esistenza. Sicuramente pregevole anche il lavoro compiuto da Johnny Flynn nei panni del giovane Winton, molto simile alla sua versione più matura, piena di quell’intraprendenza e tenacia senza cui una missione tanto incredibile non sarebbe stata neppure ipotizzabile. Puntando tutto su una struttura granitica e sull’eccezionalità del cast, “One Life” vince perciò a pieno titolo nell’arduo compito di trasformare la vita in una storia intensa.

