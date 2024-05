«Così tuteliamo un patrimonio prezioso» 

Troppi turisti rischiano di generare ingorghi, caos e condotte incivili. Oltre a pesare sull’ambiente e sul rispetto delle normative ecologiche e di tutela della natura. Due spiagge della costa di Baunei, Cala Mariolu e Cala Goloritzè, sono state inserite nella lista delle 50 spiagge più belle del mondo, in un elenco che ogni anno viene stilato dal sito web americano “The World’s 50 Best Beaches”, sulla base di valutazioni espresse da un gruppo di esperti professionisti del settore. Anche Mariolu e Goloritzè rientrano tra gli arenili a numero chiuso: nel primo caso sono 700 gli accessi consentiti da terra e mare, mentre nella spiaggia dell’arco 250 da terra. Lungo la costa sono a numero chiuso anche Cala dei Gabbiani e Biriala, con 300 unità da mare e terra. «In virtù della sua vasta estensione - osserva il sindaco di Baunei, Stefano Monni - anche Cala Sisine ha il limite di 1.800 visitatori che attueremo nel caso si verificasse sovraffollamento». L’avvocato rivendica un primato per il territorio che amministra: «Cala Sisine, nel 2016, è stata la prima spiaggia in cui è stato adottato il numero chiuso in Italia». Monni spiega i motivi che hanno ispirato i provvedimenti: «È l’unica misura che garantisce la sostenibilità ambientale che richiedono questi luoghi. Ormai è un metodo irrinunciabile per tutelare l’ecosistema e l’incolumità pubblica». Alle Piscine di Venere, dove il 24 agosto 2023 la caduta di un albero è stata fatale a una ragazza di Nuoro, resta l’interdizione della navigazione nell’area della tragedia.

