«Così tuteleremo le associazioni» 

Un esercito di figure che contribuisce al sostegno sociale, sanitario, economico e culturale della città; Iglesias vanta tante realtà associative e le possibili sinergie fra le stesse e l’amministrazione comunale, è oggetto di discussione fra i programmi dei candidati alla carica di sindaco.

Luigi Biggio

«Le associazioni culturali rappresentano un’enorme risorsa, senza la loro presenza le manifestazioni identitarie e di prestigio non potrebbero svolgersi e sarebbe un danno per l’economia e la cultura. - dichiara il candidato di FdI Luigi Biggio - Sarebbe opportuno individuare un albo d’onore, inserendo le associazioni che rappresentano l’anima degli eventi più prestigiosi, al fine di facilitarne la burocrazia per ottenere dei finanziamenti. Così come il Comune deve farsi interprete con la Ras (e tutti gli enti interessati), per carpire nuovi fondi, valorizzare ancor di più il lavoro delle associazioni. L’amministrazione deve stare accanto alle realtà che lavorano nel sociale, perché in un periodo di grande crisi, acuito dalla pandemia, rappresentano un valido supporto e riescono spesso a sostituirsi ai servizi sociali, in campo sanitario piuttosto che nel sostegno alle persone indigenti».

Giuseppe Pes

Per Giuseppe Pes, leader del progetto civico, le associazioni «devono essere uno strumento per realizzare eventi, ma anche per dare sostegno alle categorie più deboli e necessitano del massimo sostegno economico. Quelle che si muovono in settori strategici (turismo), dovrebbero essere meglio strutturate, con un consiglio direttivo scelto dai soggetti che ne fanno parte e dalle eccellenze imprenditoriali che conoscono il settore ed il territorio. Quanto accaduto al vecchio “Centro commerciale naturale” è l’esempio di quello che un’amministrazione non deve fare». Pes aggiunge che «è bene lasciare l’autonomia alle associazioni, ma allo stesso tempo l’amministrazione sia partecipe e garante. Nel nostro programma abbiamo riservato un paragrafo al consorzio “Ausi”, essenziale per la valorizzazione del nostro territorio, che necessiterebbe delle modifiche come la nomina di un direttore e la definizione di una pianta organica per una collaborazione con le Università e gli enti».