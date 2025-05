«Così trasformeremo l’ex centro Isola» 

I lavori per la sistemazione e il recupero del primo lotto (piano terra) dell’ex Centro Pilota Isola, di proprietà della Regione Sardegna, dovrebbero essere ultimati entro la prossima estate. Il Centro è stato affidato in comodato gratuito per 25 anni al Comune di Sinnai. Il progetto in corso viene realizzato con una spesa di 547mila euro del cosiddetto piano “Tramas”. I locali erano da tempo in stato di abbandono, danneggiati persino da incendi e atti vandalici. Sono stati rifatti l’impianto elettrico, gli infissi, gli intonaci, i servizi, la tinteggiatura. «Ora – dice Valentina Lusso, dirigente del settore Lavori pubblici – abbiamo in studio il progetto da 110mila euro per ultimare la sala espositiva con i servizi annessi, necessari per poterla utilizzare».

L’intervento del Comune ha garantito anche la sistemazione della parte esterna dell’intero fabbricato (ubicato in via Piave) e la sistemazione dell’intero primo piano che ora dovrebbe essere nuovamente utilizzato per la creazione e valorizzazione del cestino in giunco e fieno, per la sua esposizione, assieme al costume tipico locale. Per il futuro si pensa a sistemare anche il piano di sopra: per questo, lo stesso Comune ha chiesto un altro contributo di 600mila euro.

L’obiettivo finale è anche assicurare la vendita dei prodotti di cestineria, favorire le mostre, le fiere e il decollo della scuola dell’intreccio in giunco e fieno. Ma anche quello di trasformare il Centro in una sede turistica oltre i confini comunali.

Tra le attività previste anche la valorizzazione del grano duro, col fieno impiegato tradizionalmente nella lavorazione del cestino di Sinnai, la creazione di rapporti di collaborazione per la promozione dei prodotti di intreccio, lo studio e ricerca nel bacino del Mediterraneo. E, ancora, puntare sulla promozione e la comunicazione, sui laboratori legati al settore, sulla esposizione delle produzioni locali e regionali, su quelle temporanee, sulla vendita dei prodotti di cestineria. Puntando anche sulle mostre e sulle fiere. Una sfida non facile ma che vale la pena di affrontare. (r. s.)

