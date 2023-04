«Così trasformeremo il paese» 

«L’obiettivo dell’amministrazione è quello di proseguire con gli interventi programmati, che abbiamo in parte elaborato già dalla scorsa legislatura, e che prevedono diversi steep nella realizzazione dei vari progetti, strategici, in modo che non siano spot slegati l’uno dall’altro ma parte di un unico programma pluriennale», commenta l’assessore dei Lavori pubblici Paolo Spiga.

Quasi 14 milioni di euro da spendere per le opere pubbliche nei prossimi tre anni. A Monastir il Consiglio comunale ha votato il piano triennale delle opere che punta a completare il programma degli interventi strategici che ha messo radici nella prima legislatura (2015-2020) a guida della sindaca Luisa Murru, oggi al secondo mandato.

Gli interventi

Realizzazione nuovo asilo nido (un milione e 300 mila euro, finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il costo dell’opera), riqualificazione del viale Europa (800 mila euro di spesa per rendere sicura e funzionale quella che rappresenta la circonvallazione del paese), riqualificazione del polo scolastico delle scuole primaria e secondaria (per il cosiddetto campus scolastico sono pronti oltre 5 milioni di euro): sono i più importanti interventi compresi nel programma delle opere, predisposto dalla responsabile dell’area Tecnica del Comune.

«L’obiettivo dell’amministrazione è quello di proseguire con gli interventi programmati, che abbiamo in parte elaborato già dalla scorsa legislatura, e che prevedono diversi steep nella realizzazione dei vari progetti, strategici, in modo che non siano spot slegati l’uno dall’altro ma parte di un unico programma pluriennale», commenta l’assessore dei Lavori pubblici Paolo Spiga.

La tempistica

Insomma: un piano complesso, coordinato, di lavori pubblici che riguarda diverse direttrici strategiche. «La prima è quella delle riqualificazioni urbane ed extraurbane, con il secondo lotto della riqualificazione del viale Europa e della strada che porta al cimitero. Il secondo filone è quello dell’edilizia scolastica, che prevede la realizzazione del nuovo polo dell’istruzione primaria e secondaria e la realizzazione dell’asilo nido, con i fondi Pnrr. Poi una serie di interventi singoli che hanno l’obiettivo di migliorare la situazione dei servizi e la qualità della vita dei residenti a Monastir», continua l’assessore Spiga.

Un programma di opere da 13 milioni e 900 mila euro: così la giunta guidata dalla sindaca Luisa Murru punta a trasformare Monastir in un paese con un’elevata qualità della vita, capace di intercettare il flusso abitativo (500 i nuovi residenti stimati nei prossimi 10 anni) che si sposta dall’area metropolitana di Cagliari verso l’interno. Fra le opere in programma anche la messa in sicurezza e restauro della chiesa campestre di Santa Lucia e l’efficientamento energetico degli immobili comunali. «Previsti anche la nuova caserma dei carabinieri, i lavori sul rio Abis, l’ultimo lotto della realizzazione del nuovo cimitero. L’impegno va nella direzione di proseguire un percorso intrapreso diversi anni fa già nella prima legislatura dell’amministrazione Murru e che piano piano va a completarsi in un insieme di interventi coordinati e che possano dialogare tra loro».

