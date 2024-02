«Così tolgo il malocchio alle persone» 

In città la conosco tutti. Perché Anna Melis ha sempre un sorriso e un consiglio per gli altri. Quando passeggia osserva attentamente le persone di fronte a lei e dice di captare i segnali che trasmettono. Da uno sguardo capisce se qualcuno ha qualche problema o preoccupazione.

«Mi fai la medicina dell’occhio?», le chiedono in tanti. E lei non si tira mai indietro. Anna Melis è infatti una delle poche custodi di un rituale antico e misterioso – quello per togliere il malocchio - che in Sardegna ha origini che si perdono nella notte dei tempi, da quando cioè esiste la superstizione. Ha iniziato che aveva 22 anni e continua a praticarlo anche ora che ne ha compiuti 87 e ha visto crescere sette figli, quindici nipoti e dieci pronipoti.

Il racconto

«Una signora che conoscevo mi disse che secondo lei ero portata per praticare la medicina dell’occhio, quindi me la insegnò». E poi lei l’ha insegnata anche ai suoi sette figli, «perché va tramandata», dice. Racconta di come tantissime persone la chiamano per ringraziarla dopo che, grazie a “sa mexina de s’ogu” - così si chiama in sardo – non si sentono più la negatività addosso e hanno sconfitto preoccupazioni e problemi, «quelli che si possono risolvere, non certo malattie per le quali è giusto andare dai medici», chiarisce subito. A lei si rivolgono persone di tutte le età, uomini e donne, non solo da Monserrato ma anche da fuori. Una vita piena di aneddoti, la sua: «Una ragazza mi ha chiamata dicendo che era in crisi con il ragazzo e voleva farsi togliere il malocchio. Poco tempo dopo che ho fatto la medicina mi ha ringraziata perché aveva fatto pace».

Il rituale

Anna prende un piatto di porcellana, ci mette un po’ d’acqua, un po’ d’olio e un pizzico di sale grosso. Poi osserva e, in base alla posizione che assumono le chiazze d’olio, può dare un responso. «Se la persona non può venire a casa, mi chiama, mi spiega il problema e poi la avviso se per caso ha il malocchio. Dopodiché recito sottovoce delle preghiere e il più delle volte mi richiamano per dirmi che hanno risolto il problema. Una pratica che non può essere fatta alla stessa persona per più di tre volte al giorno».

Ci sono anche tante persone che chiedono un appuntamento e lei le accoglie nella sua grande casa di via Giulio Cesare. Qui, dopo averle osservate attentamente mentre ascolta le problematiche e preoccupazioni, prende piatto, olio e sale e poi recita a bassa voce le preghiere. «Alla fine lascio loro un po’ di sale, che devono portarsi sempre con sé in tasca e buttarselo alle spalle quando pensano di avere il malocchio».

Niente soldi

Tutto gratis ovviamnte, perché Anna Melis non si fa mai pagare. «Ma se qualcuno per ringraziare mi offre un cioccolatino non lo disdegno», dice sorridendo. Nella sua quotidianità non c’è solo sa mexina de s’ogu, ma anche l’uncinetto che fa mentre tiene compagnia al figlio nel negozio sotto casa e il marito novantenne sta alla cassa. Non lo dice per modestia, ma a Monserrato è considerata una sorta d’istituzione. «Buona giornata, signora Anna», le dicono appena la vedono in strada. E lei ricambia col sorriso.

