«Così terremo a bada cervi e cinghiali» 

Cominciare ad affrontare seriamente il problema dell’invadenza di alcune specie di animali selvatici in forte soprannumero e capaci di arrecare sempre maggiori danni ad aziende agricole ed allevamenti? Spetta al legislatore indicare quale via seguire ma intanto a Domusnovas c’è chi ha messo le mani avanti organizzando una “prova di lavoro” che ha permesso di abilitare i primi 27 cani dell’Isola in grado di contribuire ad attuare politiche di gestione e contenimento della fauna selvatica.

Il brevetto

A meritarsi il brevetto dopo le lunghe prove supervisionate dai giudici dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) sono stati in prevalenza Segugi, Bassotti e Jagdterrier arrivati a Domusnovas da ogni parte dell’Isola grazie al progetto del Gruppo cinofilo cagliaritano e dallo stesso Enci. La prova di lavoro si è svolta nei 28 ettari della zona addestramento cani (Zac) gestita da Cristian Cadeddu, una grande area situata in località Monte Crabas, nel pieno della foresta del Marganai dove cinghiali e cervi sono onnipresenti. Rispondendo ai richiami dei conduttori, 12 cani hanno ottenuto il brevetto di “Cani Limiere”, 15 quello di “Cani da recupero di selvatici feriti”. «I Limiere - spiega Carlo Unali, direttore di Campo e componente del gruppo cinofilo cagliaritano - sono cani che hanno la capacità di svolgere l’accostamento, la cerca, la seguita ed eventualmente il recupero del selvatico. I 12 che abbiamo abilitato insieme ai 15 da recupero del selvatico ferito sono gli unici in Sardegna e tra i pochi in Italia ad avere ora i brevetti per gestire il patrimonio faunistico. Non parliamo per forza di abbattimenti, quanto di gestione degli animali selvatici, a partire dai censimenti dei tanti ungulati».

Le regole

La nuova normativa nazionale dice, infatti, che i cani Limiere sono gli unici titolati ad intervenire quando si devono contenere specie in esubero. Occorre però che la politica legiferi in merito. «Noi - aggiunge Unali - vogliamo supportare le istituzioni per attuare quello che da tantissime parti si richiede e che ancora non viene fatto». Intanto la Zac di Cristian Cadeddu si candida a diventare centro pilota dell’Isola per l’abilitazione di queste particolari tipologie di cani. «Orgoglioso - afferma Cadeddu - che sia stata scelta la mia Zac per questo importante progetto: cervi e cinghiali sono ormai dappertutto e oltre a causare gravi danni sono sempre più spesso responsabili anche di incidenti stradali. Inoltre il progetto è fondamentale anche per prevenire incendi, vandalismi e bracconaggio».

