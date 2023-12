Così Sulemana si è ripreso il Cagliari 

Minuto 32 di Lazio-Cagliari, Claudio Ranieri, con i rossoblù sotto di un gol e con un uomo in meno, decide di ridisegnare la squadra e dalla panchina scongela Ibrahim Sulemana, che ritrova il campo a distanza di quasi due mesi dalla sua ultima volta in campionato. Non proprio gloriosa, visto che in quell'8 di ottobre, alla Domus contro la Roma, la gara del centrocampista ghanese era durata i primi 39 minuti, fino a una sostituzione che sapeva tanto di bocciatura.

Desaparecido

Una partenza lanciata, protagonista nel precampionato, dove il giovanissimo del 2003, strappato per oltre 4 milioni al Verona, aveva incantato tutti per personalità e forza fisica. Lui e Makoumbou avevano subito fatto coppia fissa nel cuore del centrocampo, piedi buoni e polmoni al servizio della causa. Nessuna sorpresa nel vederlo titolare all'esordio contro il Torino e ancora nella sfida impossibile con l'Inter. Altri 90 minuti a Bologna, tra luci e ombre, più ombre che luci. Ecco così la prima panchina, con l'Udinese, salvo ritrovare una maglia da titolare con Atalanta e Milan. Ma qualcosa in Sulemana si è inceppato. E dopo una nuova esclusione a Firenze, ecco il disastroso impatto contro la Roma: spazzato via nella prima mezz'ora, spaesato davanti allo strapotere dei giallorossi e sostituito dopo 39'. Da quel momento Sulemana è rimasto a guardare. Fino a sabato, quando, dopo il "rosso” di Makoumbou, Ranieri lo ha rigettato nella mischia. E Sulemana, stavolta, non ha tradito. Prestazione di sostanza, pochi fronzoli e polmoni a servizio della causa. Utile soprattutto per corsa e recuperi, come quello clamoroso, a fine gara, su Castellanos lanciato a rete, quasi un gol. E un messaggio chiaro per il futuro. Con Makoumbou squalificato, contro il Sassuolo, Ranieri può contare su Sulemana, che con l'altro 2003 Prati forma una coppia di meravigliosi under. (al.m.)

