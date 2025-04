«Cosi sto portando avanti il lavoro della sindaca Murru» 

Transizione senza scissioni e attenzione ai progetti aperti: è questa la linea dettata da Marco Fadda, nuovo commissario straordinario di Monastir subentrato dopo le dimissioni dell’ex sindaca Luisa Murru.

Il Comune dunque volta pagina, ma non si ferma: tra i progetti attivi ci sono l’asilo nido di via Ferrara e il Centro Servizi di via Genova. «L’asilo è in completamento, mentre per il Centro Servizi siamo in attesa del collaudo dell’ascensore per i diversamente abili», dichiara Fadda, «spero di completare almeno la fase di condivisione rispetto al progetto territoriale, quello dell’Unione dei Comuni, in cui si era sviluppato».

Tra i punti dell’agenda commissariale ci sono anche interventi da realizzare con i fondi regionali Fesr come il progetto del percorso ciclo-pedonale di Monte Zara e il completamento del centro sportivo polivalente Santa Lucia. «C’è anche un patto di sicurezza firmato con il Prefetto per mettere in funzione l’impianto di videosorveglianza, che assicurerà una migliore gestione della sicurezza del territorio e dei cittadini» prosegue il commissario. Sebbene il tempo sia poco, Fadda lavora per garantire continuità in vista della nuova amministrazione che si insedierà dopo le elezioni di giugno. «Non posso certo trarre vanto io di questa progettualità, però mi fa piacere portarla a termine in alcuni casi o sostenerla in altri. Io sono qui per rendere un servizio a tutti, il mio è un incarico tecnico pur avendo una dimensione politica» chiude Fadda. (y. m.)

