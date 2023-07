«Così stiamo risalendo la china» Rinasce il fumetto made in Sardinia 

La Sardegna “delle nuvole” gode di ottima salute. Fumetto, illustrazione, animazione: la scena sarda non smette di sfornare giovani talenti figli, spesso inconsapevoli, di una storia gloriosa. L’occasione per tracciare passato e presente delle arti grafiche in Sardegna una vivace serata guidata dal papà di Nathan Never, Bepi Vigna, nel primo degli appuntamenti della sesta rassegna “Incontri sul Golfo”, organizzata dall’associazione culturale Insula Felix insieme al Comune di Olbia.

Il materiale

Ospiti dell’Archivio Mario Cervo, il fondatore della prima scuola di fumetto nell’isola ha dialogato con l’editore Dario Maiore e Mauro Ghezzo, ripercorrendo i primi del secolo scorso, da Biasi a Dessy, da Manca al “sommo” Porcheddu fino a Galeppini, creatore di Tex. Eros Kara, Graziano Origa, Igort, la nascita di Nathan Never: è lunga la carrellata che tende la mano a ricordi ed aneddoti. «Il fumetto in Sardegna è un mezzo espressivo molto apprezzato soprattutto dai giovani - spiega Vigna - Ci sono correnti narrative come quelle ispirate al fantasy o, ad esempio, esiste una scuola gallurese. Per questo stiamo raccogliendo materiale, una sorta di censimento per permetterne lo studio. Il rammarico è che la grande scuola del passato non è, per i giovani, l’eredità su cui basarsi, perché non la conoscono. Un compito, la divulgazione, a cui sono chiamate le scuole».

Inchiostro gallurese

Tra i sardi contemporanei del fumetto, che operano in ambito nazionale, molti sono passati dalla sua scuola trentennale. «Il problema è che non esiste un editoria locale di settore. O un ambito di lettori a cui rivolgersi. Qualcosa sta cambiando ma siamo lontanissimi dal parlare di un settore del fumetto sardo – prosegue Vigna - Si prova a valorizzare i giovani, collaborando con il Museo di Norbello e il Centro internazionale del fumetto, puntando a un prodotto sempre più evoluto e che possa dialogare con il mondo. Tra gli aspetti da valorizzare c’è la narrativa a fumetti legata alla lingua sarda, che sfocia in un significato identitario». Seconda parte della serata, tutta dedicata al made in Gallura targato “Taphros” e ai giovanissimi talenti: dalla satira di Francesco Dotti alle illustrazioni di Simone Sanna fino alla creatrice di “Singlemamma”, Giovannella Monaco (GioMo), salita sul palco a raccontare i suoi inizi. Sotto i riflettori anche il fumettista Andrea Sanna - fondatore del collettivo CO2 - e gli animatori, l’olbiese Alessio Degortes e la maddalenina Laura Acciaro (colorista nei film di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà più cattivo”). E a La Maddalena, patria anche dell’affermato Federico Bressan, animatore 2D e regista, il Festival “Animare Off”; la kermesse è stata anticipata da Laura Acciaro che insieme a Bressan e all’associazione culturale Make Hub, con il patrocinio e il supporto del comune di La Maddalena, dal 7 al 10 “promuoverà sull’isola l’arte e la cultura cinematografica dell’animazione, valorizzando giovani e film di alta qualità, con uno spiccato orientamento verso il mondo autoriale e sperimentale”.

