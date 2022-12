«Così stiamo ridando slancio alla città» 

A fine 2020 il ritorno in Comune, in piena pandemia, con la missione di far rinascere Quartu. A distanza di 2 anni i primi risultati raggiunti dal governo targato Graziano Milia: 24 chilometri di nuovi asfalti, i lavori sul lungomare Poetto pronti a partire, il cantiere nel Palazzetto di via Beethoven, mentre si accelera sul ritorno dello sport a Is Arenas, sull’arrivo della metropolitana e la trasformazione delle Distillerie Capra in un polo per la ricerca. Insieme al sogno della rinascita delle ex Fornaci Picci che sta per essere realizzato.

Che città ha trovato?

«Una città sofferente, con un’attività amministrativa rallentata negli ultimi dieci anni. Oltretutto in piena emergenza Covid. Il primo obiettivo è stato riportare ad una condizione di normalità il funzionamento del Comune: era da anni per esempio che non si facevano assunzioni, e si rischiava di perdere molti finanziamenti. Mi pare che questo obiettivo lo abbiamo centrato».

Che voto si dà?

«Nessun voto, parlano i fatti: la città sta rinascendo grazie ad una serie di progetti in campo che le daranno nuovi ruoli e funzioni, così come sta cambiando la percezione dei quartesi e la visione che da fuori si ha di Quartu»