Così Stefania ha riaperto la storica edicola 

La forza di volontà e le idee non le mancano. «E neppure il coraggio», dice l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia. La storica edicola di viale Buoncammino ha riaperto e da pochi giorni è tornata a vendere giornali e altri servizi: il progetto è firmato da una giovane cagliaritana, Stefania Salis che, scommettendo sul futuro, ha deciso di restituire alla città un presidio importassimo. «Auguri a Stefania che ha rilevato e investito nella storica edicola del viale Buoncammino per non permettere che chiudesse definitivamente e avviare la sua nuova attività lavorativa», dice l’assessore Sorgia. «Una scommessa col futuro di grande coraggio, con nuove idee e servizi per il cittadino e i turisti», aggiunge.

Per il momento, accanto all’edicola di Stefania ci sono transenne, ruspe e reti rosse del cantiere. Ma, grazie ai lavori di riqualificazione che sta effettuando il Comune, entro poche settimane quello spazio bellissimo di Cagliari tornerà ai vecchi fasti. «Come assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari ho fornito il massimo appoggio e tutto il supporto necessario nell’avvio di questa importante sfida», spiega Sorgia. E conclude. «In questo contesto non può mancare la storica edicola in Viale Buoncammino». ( ma. mad. )

